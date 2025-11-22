Flamengo e Palmeiras disputam prêmio de melhor time do mundo

Flamengo e Palmeiras não se enfrentam apenas nos gramados. Agora, os dois clubes brasileiros concorrem ao título de melhor time do mundo no Globe Soccer Awards, premiação internacional que reconhece os destaques da temporada no futebol mundial.

A lista de indicados foi divulgada neste sábado (22), e os dois times nacionais estão entre os clubes selecionados para disputar o prêmio. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 28 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, semanas após a final da Libertadores, que ocorre em 29 de novembro.

Flamengo e Palmeiras disputam prêmio com gigantes europeus

Na primeira fase, o público pode participar da escolha por meio de votação online no site oficial do Globe Soccer Awards. Os mais votados passam para a fase final, que também considera a decisão de um júri técnico da organização.

Entre os 16 indicados ao prêmio de melhor time, além de Flamengo e Palmeiras, estão clubes tradicionais como Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool, PSG e Chelsea. Veja a lista completa:

Al-Ahli (Arábia Saudita)

Barcelona (Espanha)

Bayern de Munique (Alemanha)

Chelsea (Inglaterra)

Crystal Palace (Inglaterra)

Flamengo

Inter de Milão (Itália)

Liverpool (Inglaterra)

Napoli (Itália)

Newcastle (Inglaterra)

Palmeiras

PSG (França)

PSV (Holanda)

Pyramids FC (Egito)

Sporting (Portugal)

Tottenham (Inglaterra)

O Globe Soccer Awards é realizado desde 2010 e premia outras oito categorias, incluindo melhor jogador, melhor jogadora, clube feminino do ano, melhor técnico, maior revelação, melhor meio-campista, melhor atacante e melhor jogador do Oriente Médio.