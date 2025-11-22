Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X

Flamengo e Palmeiras disputam prêmio de melhor time do mundo

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 28 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos

O Liberal
fonte

Palmeiras e Flamengo (Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo e Palmeiras não se enfrentam apenas nos gramados. Agora, os dois clubes brasileiros concorrem ao título de melhor time do mundo no Globe Soccer Awards, premiação internacional que reconhece os destaques da temporada no futebol mundial.

A lista de indicados foi divulgada neste sábado (22), e os dois times nacionais estão entre os clubes selecionados para disputar o prêmio. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 28 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, semanas após a final da Libertadores, que ocorre em 29 de novembro.

Flamengo e Palmeiras disputam prêmio com gigantes europeus

Na primeira fase, o público pode participar da escolha por meio de votação online no site oficial do Globe Soccer Awards. Os mais votados passam para a fase final, que também considera a decisão de um júri técnico da organização.

Entre os 16 indicados ao prêmio de melhor time, além de Flamengo e Palmeiras, estão clubes tradicionais como Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool, PSG e Chelsea. Veja a lista completa:

  • Al-Ahli (Arábia Saudita)
  • Barcelona (Espanha)
  • Bayern de Munique (Alemanha)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Crystal Palace (Inglaterra)
  • Flamengo
  • Inter de Milão (Itália)
  • Liverpool (Inglaterra)
  • Napoli (Itália)
  • Newcastle (Inglaterra)
  • Palmeiras
  • PSG (França)
  • PSV (Holanda)
  • Pyramids FC (Egito)
  • Sporting (Portugal)
  • Tottenham (Inglaterra)

O Globe Soccer Awards é realizado desde 2010 e premia outras oito categorias, incluindo melhor jogador, melhor jogadora, clube feminino do ano, melhor técnico, maior revelação, melhor meio-campista, melhor atacante e melhor jogador do Oriente Médio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
O Liberal
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda