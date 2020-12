Fiéis do bairro do Jurunas celebram o dia de Santa Luzia com carreata luminosa

Católicos do bairro do Jurunas, em Belém, realizaram na noite deste domingo (13) a carreata luminosa da festividade 2020 de Santa Luzia. Com o tema "Com Santa Luzia somos povo em missão permanente a serviço da vida", ciclistas, motociclistas e condutores de carros saíram pelas principais vias do bairro com balões brancos e azuis, cantando e prestando homenagens diante da imagem da protetora dos olhos.



Após quase duas semanas de festividade, a programação encerrou neste domingo, no dia da padroeira, com várias missas, desde as 6h, na Paróquia de Santa Luzia, na Rua dos Pariquis. Assim que encerrou a celebração das 17h, por volta das 18h20, começou a carreata. Um carro conduziu a imagem cercada por flores, dentro de uma redoma transparente toda iluminada.

Moradores do Jurunas enfeitaram a fachada das residências para acompanhar a passagem da santa (Igor Mota / O Liberal)

Muitos moradores do Jurunas enfeitaram a fachada das residências para acompanhar a passagem da santa e prestaram homenagens com orações, aplausos e fogos. O encerramento da carreata foi por volta das 19h30, com a imagem voltando para a Paróquia, onde foi realizada uma missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

A programação foi transmitida, ao vivo, por meio da página oficial da paróquia no Facebook. De acordo com a coordenadora da festividade, Meigiy Gomes Gonçalves, todos os cuidados foram tomados para que os fiéis pudessem agradecer às bênçãos diante de um ano atípico.

"Foram 13 dias de celebração que contaram com uma programação formada por oração e lives. A festividade representa um momento de fé e renovação para todos nós. Por tudo que passamos nesta pandemia, estamos nos restaurando no amor de Jesus e intercessão de Santa Luzia", comentou Meigiy.