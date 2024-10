‘Festival SESI Cultura de Fé’ promove programação com artistas paraenses; saiba mais

Desde 2020, o ‘Festival SESI Cultura de Fé’ faz parte do calendário oficial de Belém, com programação para o mês de outubro. O evento vai reunir espetáculos teatrais, shows musicais e uma rodada de painéis com profissionais locais e nacionais para discutir a economia criativa. A programação ocorrerá no próprio Teatro do SESI e integra a Jornada COP+, iniciativa do Sistema FIEPA para a construção de uma nova agenda econômica na Amazônia. Os ingressos já estão disponíveis aqui.

Para Ana Cláudia Moraes, gerente do Teatro do SESI Pará, um evento desse porte só pode ocorrer se a curadoria dos artistas e palestrantes for também composta por profissionais da cena local.

“Em primeiro lugar, a prioridade é trazer espetáculos da nossa região e valorizar aquilo que temos de melhor, o que é nosso, o que é do Pará”, enfatizou.

Programação

O espetáculo teatral ‘O que não se diz apodrece em nós’ abre a programação, com sessões nos dias 04 e 05 de outubro, às 20h. A montagem é uma adaptação da obra de Nelson Rodrigues e conta com atores paraenses, como Adriano Barroso e Zê Charone. A peça narra a história de um filho mimado, que se torna dono de uma das fábricas do pai e se apaixona por uma funcionária recém-contratada, que se mostra alheia ao dinheiro do jovem.

Kesynho Houston, um dos atores do espetáculo e integrante do Grupo Palha, destacou que participar do festival tem sido muito benéfico, pois lhe proporciona visibilidade na cena artística de Belém, tanto como ator quanto como membro do Grupo de Teatro Palha. Ele também ressaltou a importância de poder se apresentar em um palco de alta qualidade como o do SESI, o que valoriza o trabalho dos artistas paraenses.

No dia 10 de outubro, o palco do Teatro do SESI será tomado pelo ‘Nosso Brega Por Elas’, show composto por Rebeca Lindsey, Valéria Paiva, Michele Amador e Keila, que interpretarão grandes sucessos. Este ano, a união dessas quatro cantoras homenageará Tonny Brasil, precursor do tecnobrega, gênero musical tradicional do estado do Pará. Tonny faleceu em abril de 2024 e deixou um grande legado musical.

Lucinnha Bastos, Nilson Chaves e Mahrco Monteiro voltam a apresentar o show ‘Ser do Norte – Trilogia’ no dia 18 de outubro, às 20h. A atração promoverá um show dinâmico com sucessos que marcaram a carreira do trio, como as canções ‘Olho de Boto’, ‘Meu Amor é Todo Seu’ e ‘Chamegoso’, além de composições mais recentes.

No dia 19 de outubro, o espetáculo teatral ‘Solo de Marajó’ ganhará o palco com o ator paraense Cláudio Barros. Inspirado no universo de Dalcídio Jurandir, o monólogo traz oito histórias que apresentam um breve retrato da vida do povo que habita pequenos povoados amazônicos. O Solo de Marajó tem dramaturgia, figurino e atuação de Cláudio Barros, e dramaturgia, iluminação e direção de Alberto Silva Neto.

Para encerrar o festival, no dia 26 de outubro, às 19h, a Orquestra Sustentável SESI apresentará o show ‘Amazônia Musical: A Força do Coração Tambor’. Nesta nova edição do espetáculo musical, os integrantes mostrarão novos arranjos e roupagens inéditas para grandes sucessos da música paraense e amazônica, com a participação de Naieme, Warilou, Kim Marques, Iva Rothe e Mestre Faustino.

Um pouco sobre a iniciativa ‘Diálogos’

A novidade deste ano do ‘Festival SESI Cultura de Fé’ é a iniciativa ‘Diálogos’, que promoverá painéis para debates e, nesta primeira edição, terá como tema a economia criativa, conceito que engloba atividades, produtos e serviços desenvolvidos a partir do conhecimento, criatividade ou capital intelectual para a geração de trabalho e renda.

Debater sobre a economia criativa e como ela se insere na economia local é fundamental para o fomento da cultura paraense.

“É urgente discutir e entender o que é e como funciona, de fato, uma economia criativa e qual o valor que isso agrega ao nosso Estado, valorizando a nossa cultura local e o impacto econômico disso. Por isso, montamos esse primeiro diálogo”, comentou Ana Cláudia Moraes.

Entre os participantes convidados para o ‘Diálogos da Economia Criativa: Conexões e Colaborações’ estão Ana Carla Fonseca, CEO da Garimpo de Soluções, empresa pioneira em economia criativa, cultura, cidades e territórios criativos; Júlia Zardo, gerente de Ambientes de Inovação da FIRJAN, responsável pelo Mapeamento da Indústria Criativa; Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta, a maior plataforma de cultura negra e negócios da América Latina; e Márcio Guerra, superintendente do Observatório Nacional da Indústria.

Entre os convidados locais estão Adelaide Oliveira, coordenadora do projeto Circular, e Sônia Ferro Robatto, jornalista e produtora cultural. As vagas serão gratuitas mediante inscrição prévia e o encerramento terá show da cantora Júlia Passos.

Serviço:

Festival SESI Cultura de Fé.

Programação durante o mês de outubro com espetáculos teatrais, shows musicais e talks sobre economia criativa.

Endereço: Av. Almirante Barroso, 2540. Bairro Marco (entrada pela Dr. Freitas).

Informações e ingressos: (91) 3366-0971/0972.