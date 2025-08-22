Feira da Nipo reúne cultura japonesa e atrações geek neste fim de semana em Belém

A Feira da Nipo Belém, também conhecida como Festival de Cultura e Gastronomia Japonesa, promove mais uma edição neste fim de semana, dias 23 e 24 de agosto, no Castanheira Shopping, em Belém. Aberto ao público, o evento será realizado no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 22h, reunindo pratos típicos, atrações culturais e atividades para toda a família.

Além deste fim de semana, a programação da feira também segue nos dias 30 e 31 de agosto, no mesmo local e horários, garantindo mais oportunidades para quem deseja viver a experiência cultural e gastronômica.

Entre os destaques está a gastronomia oriental, com opções que vão desde os pratos mais tradicionais, como sushi e lámen, até doces típicos que fazem parte da culinária japonesa. Para os apaixonados pela cultura pop, o espaço conta ainda com uma área voltada a produtos geek, reunindo itens que fazem sucesso entre colecionadores e fãs de anime, mangá e games.

Outro ponto que chama a atenção é o concurso de cosplay, que reúne participantes caracterizados como seus personagens favoritos e movimenta o público com apresentações criativas e cheias de interação.

Serviço

Feira da Nipo Belém – Festival de Cultura e Gastronomia Japonesa

Local: Castanheira Shopping, 1º piso – Belém (PA)

Datas: 23, 24, 30 e 31 de agosto

Horários: sábados das 10h às 22h | domingos das 12h às 22h

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)