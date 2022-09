Fábrica mobiliza 150 fiéis em torno da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em Belém

Depois de dois anos sem as procissões presenciais dos fiéis, a retomada do Círio de Nossa Senhora de Nazaré está a todo vapor. Nesta sexta-feira (30) a imagem peregrina da Santa visitou mais de 150 devotos - entre funcionários e familiares - da unidade fabril da indústria pernambucana Raymundo da Fonte, fabricante da marca de água sanitária Brilux, em Belém.

Houve uma celebração litúrgica religiosa, presidida pelo padre Rangel Anderson Campos Bentes, pároco da paróquia Santo Afonso Maria de Ligório. A ida à unidade virou tradição e faz parte da programação oficial da festa. A missa deste ano teve como tema: “Maria, mãe e mestra”.

“Essa tradição de trazer a imagem ao nosso local de trabalho surgiu em 2018. Sou muito devota e sempre tive a vontade de proporcionar esse encontro aos meus colegas. Na ocasião, um amigo de trabalho estava se formando guarda da Santa de Nazaré. Então conseguimos dar início à programação”, conta Nádia Duarte, coordenadora administrativa da Raymundo da Fonte.

“É sempre um dia muito especial em que paramos para agradecer às conquistas que tivemos durante o ano. Mesmo sem a obrigatoriedade, os funcionários de outras denominações religiosas, respeitam e participam do momento”, destacou.

O Círio de Nazaré é uma festa de devoção católica que acontece há 230 anos, sempre aos segundos domingos de outubro, em Belém. Todos os anos, nesta data, milhões de fiéis tomam as ruas da capital paraense em louvor à Santa. A festividade é considerada Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).