Exposições e festas noturnas estão na programação desta quinta-feira, 06

De acordo com a Lei nº 10.212/2025, sancionada pela Prefeitura de Belém, nos dias 6 e 7 de novembro serão feriados municipal. Até o fim de novembro, a cidade deve receber cerca de 50 mil visitantes, incluindo delegações de mais de 190 países, por conta de tanta movimentação, a programação cultural nesse período também promete ser intensa.

Para aproveitar o primeiro dia do feriado, dia 06, separamos uma programação diversificada. Começando pelo “Quintal Acústico” no Quintal da Rizzo (R. dos Mundurucus, 1595 - Batista Campos). A programação começa às 19h, muito caranguejo Toc-Toc. A musica ficará por conta de Silvinha Tavares. A cantora está há mais de 20 anos presente no circuito de bares de Belém com um repertório marcado pela diversidade dos ritmos regionais paraenses, além dos grandes sucessos da música popular brasileira.

Com ingressos a R$30 (inteira) e R$15 (meia) , além de meia entrada para clientes Caixa, o evento Caixa Cultural Belém (Av. Mal. Hermes, S/N – Armazém 6 – Porto Futuro II), recebe o show da Roda de Lambada de Belém com os Mestres da Guitarrada, unindo Mestre Solano e Mestre Curica em uma noite de celebração da lambada e da guitarrada, ritmos marcantes do Pará.

A Caixa Cultural Belém tem programação iniciada às 19h.

Misturando brega e sertanejo, o “Égua do Breganejo” ocorre no Emporium Belém (R. Bernal do Couto, 38a – Umarizal), a partir das 19h. A festa é comandada por Loknez, Luan Kassio e Salto Quinze. O evento ainda promete entrada liberada até às 21h e bebida em dobro.

A tradicional Lambateria vai levar muita música paraense para dançar no Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias, 450 Altos – Marco), a partir das 19h. Félix Robatto e Seu Conjunto com um repertório autoral e com os clássicos do Pará. A DJ Rebarbada comanda a discotecagem da noite. Os ingressos custam R$ 20.

No Poraquê Espaço Cultural (R. dos Quarenta e Oito, 42 - Batista Campos) vai ocorrer o Tecnodrag com a DJ Shayra Brotero, além da performance da artista, a festa ainda terá tecnobrega, rock doido e funk. A entrada custa R$ 10. O evento começa às 17h.

Para quem gosta de tranquilidade, diversas exposições gratuitas estão abertas em Belém. O espaço “A Energia que Navega com o Pará”, uma experiência imersiva instalada em um barco atracado no deck da Estação das Docas (Av. Mal. Hermes, S/N – Campina), promove uma jornada em oito ambientações, onde os participantes passarão por intervenções, que retratam as vivências da Amazônia, com visuais da artista Dannoelly Cardoso e por uma exposição da fotógrafa Walda Marques, com imagens selecionadas que destacam a potência do estado. Além de um espaço sensorial com representações de sons, cheiros e sabores do Pará. Ainda tem jogos interativos e realidade aumentada.

A programação segue até o dia 30, de terça a domingo, com dois tours diários, às 10h e 16h30, com capacidade para até 35 pessoas por grupo. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas previamente pelo site.

A exposição “Um Rio Não Existe Sozinho” está disponível Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi (Av. Gov. Magalhães Barata - Belém, PA, Brasil). A mostra coletiva reúne nove artistas de diferentes regiões do Brasil e um escritório de arquitetura, tendo o Parque como matéria viva, ponto de partida e inspiração. As obras respiram junto com o ambiente: sol, chuva, bichos, plantas e tempo moldam sua existência.

A visitação é de 09h—17h, com encerramento da bilheteria às 16h.

A Galeria Theodoro Braga (Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré), recebe a exposição “Atravessamentos”, do artista Marcone Moreira. O projeto, contemplado no Prêmio Branco de Melo 2025, apresenta um conjunto diverso de obras que têm como ponto de partida a pesquisa do artista em torno do universo naval. Entre os trabalhos expostos, destacam-se objetos compostos por madeiras de embarcações, marcados por um forte apelo cromático, resultando em uma pluralidade de formas de expressão.

A visitação está liberada das 9h às 18h.

O Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado no Palacete Faciola (Av. Nª Sra. de Nazaré, 194 – Nazaré) recebe a mostra “Claudia Andujar - Cosmovisão”. A exposição conta com 71 trabalhos produzidos pela artista ao longo de seis décadas e divididos em três ambientes diferentes no museu. A mostra, até então foi exibida apenas em São Paulo.

Com entrada franca, é possível ver a exposição entre 9h às 17h.