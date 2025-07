Expedição leva atendimentos de saúde a comunidades ribeirinhas do Marajó

Alunos do curso de Biomedicina da Universidade do Estado do Pará (Uepa), por meio do Programa Forma Pará, participaram da I Expedição Marajó, realizada de 4 a 6 de julho no município de Soure. A ação, promovida pela Comunidade Católica Nova Aliança em parceria com o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS/Uepa), levou atendimentos gratuitos a comunidades ribeirinhas. Entre os serviços oferecidos estavam verificação de pressão arterial e glicemia, distribuição de kits de higiene bucal e orientações para prevenção de doenças.

A ação, chamada Ação Integrada em Saúde (AIS), atendeu moradores de comunidades ribeirinhas nos bairros Novo Futuro, Tucumanduba, Comunidade do Céu, Caju-Una e Cuieiras. Entre os serviços oferecidos estavam verificação de pressão arterial e glicose, distribuição de kits de higiene bucal e orientações sobre prevenção de doenças.

Os alunos também realizaram palestras educativas sobre os riscos da automedicação, a importância da alimentação saudável, cuidados com a saúde bucal, higiene das mãos e combate ao sedentarismo.

De acordo com a professora Kátia Regina, essas experiências são fundamentais para a formação prática dos futuros profissionais de saúde. “Essas ações aproximam os estudantes da realidade da comunidade, estimulam a empatia, o senso de responsabilidade social, a ética e a humanização no atendimento”, destacou.

Para Antonio Costa, de 20 anos, aluno do 6º semestre de Biomedicina, a expedição foi a primeira oportunidade de atuar diretamente em comunidades. “A experiência nos tirou da zona de conforto da sala de aula e mostrou o quanto já sabemos, o que aprendemos e como podemos contribuir na prática”, contou.

Projeto Arquipélago leva alunos de Medicina para o Marajó

Além da expedição, a Uepa também está promovendo o projeto de extensão “Arquipélago: Medicina/Uepa em Ação no Marajó”, em parceria com o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS). Até 14 de julho, dez alunos do curso de Medicina, dos campi de Marabá e Belém, participam de atividades práticas em Soure.

Voltado para estudantes do 7º ao 11º período, o projeto oferece experiências em atendimento médico em contextos amazônicos e remotos, com foco na atenção básica e estratégias comunitárias de saúde. Os acadêmicos realizam atendimentos, visitas domiciliares e ações de educação em saúde, sempre acompanhados por profissionais supervisores.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)