Expedição de saúde leva mais de 700 atendimentos a Belterra, no oeste do Pará

A ONG Zoé realiza, de 28 de junho a 6 de julho, uma expedição de saúde com mais de 700 atendimentos gratuitos em Belterra, no oeste do Pará. As consultas, exames e cirurgias começam no dia 30 de junho, no Hospital Municipal de Belterra (HMB), com a participação de médicos voluntários, profissionais da saúde e estudantes de medicina.

De acordo com o médico cirurgião Marcelo Averbach, presidente da ONG, essa será a maior expedição já realizada pela organização desde a fundação. “Estamos levando o maior número de voluntários e de especialidades que já conseguimos reunir. É um esforço coletivo imenso que mostra o quanto a saúde pública precisa de apoio em áreas remotas”, destaca.

Serão ofertadas cirurgias de hérnia e vesícula, além de consultas em clínica geral, pediatria, ginecologia, dermatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, fisiatria e fonoaudiologia. Também haverá exames de ultrassonografia.

Óculos gratuitos para pacientes

Pessoas atendidas na oftalmologia que necessitarem de correção visual vão receber os óculos gratuitamente. “Cuidar da saúde ocular é uma demanda importante de nossa região de atuação devido à intensa exposição ao sol das pessoas, especialmente as que trabalham na pesca e na lavoura. Além disso, a população tem os problemas de correção da visão comuns às pessoas que exigem o uso de óculos”, afirma o presidente da organização.

Desafios e parcerias

Segundo o presidente da ONG Zoé, cada expedição exige um grande esforço coletivo. A organização precisa reunir voluntários com especialidades médicas compatíveis com as principais demandas da região, além de cuidar de toda a logística: transporte, hospedagem, envio de insumos e montagem da estrutura hospitalar.

“A colaboração com a Prefeitura de Belterra e com o Hospital Municipal é essencial. A equipe do hospital participa ativamente da expedição e ajuda a tornar tudo possível”, completa.

Formação médica

A ação em Belterra também terá a participação de oito estudantes de medicina, que acompanham os atendimentos e produzem estudos sobre os impactos das expedições. “A formação médica precisa incluir esse olhar social. Queremos inspirar novos profissionais a atuarem onde há maior necessidade”, conclui Marcelo Averbach.

Sobre a ONG

Fundada em 2019, em São Paulo, a ONG Zoé atua levando assistência médica especializada às populações ribeirinhas dos rios Tapajós e Baixo Amazonas e ao povo indígena Zoé. Já foram realizadas 34 expedições pelo Pará, com 13.740 atendimentos realizados por 342 voluntários.

Como apoiar

As doações para a ONG Zoé podem ser feitas no site https://ongzoe.org/. A instituição também está nas redes sociais, pelo Instagram @ongzoe.oficial.