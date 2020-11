VÍDEO: Ex-deputado federal Wladimir Costa é criticado por publicar vídeo votando em urna

O ex-deputado federal Wladimir Costa, de Belém, publicou, neste domingo (15), na conta dele no Facebook, um vídeo que mostra o momento em que ele votou no primeiro turno da eleição 2020. Apesar do vídeo ter sido excluído, muitos internautas chegaram a criticar o ato com reação de raiva e comentários, apontando a ocorrência de um crime eleitoral. Veja:

O ato foi compartilhado a partir de um outro vídeo, de 26 segundos, gravado por alguma pessoa não identificada, em frente a um celular, mostrando o vídeo de cerca de 27 segundos que foi publicado por Wladimir Costa. Ele aparece de máscara, numa seção do colégio Equipe Cristal, em Belém, narrando o processo de votação no momento exato em que estava na urna.

"[inaudível]... meu direito de voto", diz ele, mostrando o momento em que digitou os números dos candidatos dele para vereador e prefeito. A publicação dele foi acompanhada da seguinte legenda no vídeo: "Não anulei meu voto", seguida por emojis que representam risada.

Na conta do ex-deputado federal no Instagram não há registro do vídeo, mas há uma foto de uma garrafa de bebida alcoólica, com uma legenda que também fala sobre a não anulação de voto dele.

A redação integrada de O Liberal tenta contato com a Polícia Civil para apurar se houve alguma denúncia referente ao vídeo publicado por Wladimir Costa. Acompanhe.