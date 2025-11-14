Voz de quem produz: Banco da Amazônia garante que o capital verde chegue às mãos do produtor local

Com a COP 30 trazendo os holofotes do mundo para Belém, o produtor paraense se pergunta: "Como os bilhões do 'capital verde' vão sair dos discursos e chegar no meu negócio?"

Para o Banco da Amazônia, a resposta não está em promessas, mas em programas de fomento que já estão em operação e serão ampliados. A instituição atua como a principal engrenagem para transformar o capital global em prosperidade local, focando em quem mais precisa: o pequeno e médio produtor.

O grande motor dessa transformação é o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). É com ele que o banco consegue irrigar a economia real, transformando planos em realidade. No primeiro semestre de 2025, o banco contratou R$ 1,2 bilhão no âmbito do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), um crescimento de 131,7% em relação ao ano anterior, uma prova de que o foco do banco começa na base.

Mas não basta apenas injetar o dinheiro; é preciso que o crédito seja inteligente. Para o desafio de unir produção e sustentabilidade, a instituição estruturou programas como o Programa Pecuária Verde. Esta não é uma linha de crédito comum. O programa une o financiamento a uma nova geração de modelos produtivos, que incluem assistência técnica, rastreabilidade e bônus socioambiental. Na prática, o banco financia o produtor para que ele se modernize, aumente sua eficiência e preserve o meio ambiente, provando que é possível gerar renda e conservar.

Ao trazer produtores locais, como os do "Raízes do Campo", para debater diretamente com investidores internacionais no painel "Vozes da Bioeconomia", o banco não está fazendo um evento simbólico. Ele está mostrando aos seus parceiros globais quem são os beneficiários reais dos seus programas e o porquê vale a pena investir neles.

É assim, unindo o FNO, programas como o Pecuária Verde e a tecnologia de acesso, que o Banco da Amazônia transforma sonhos em realidade, com geração de emprego e renda.