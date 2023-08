Volta às aulas: itens em oferta no supermercado Preço Baixo

Com o início de agosto vem a retomada das aulas nas escolas e a mudança na rotina das famílias. O supermercado Preço Baixo auxilia na organização das agendas com ofertas especiais para iniciar o segundo semestre com força total, após as férias escolares.

As crianças, geralmente, precisam renovar alguns itens de papelaria, como cadernos, por exemplo. Esses e outros produtos podem ser encontrados na seção de papelaria do Preço Baixo. A rotina também muda com o retorno dos lanches para as aulas e atividades extras durante a semana, o que muda o planejamento das compras de supermercado.

Frutas são opções saudáveis de lanches para as crianças levarem à escola (André Oliveira / O Liberal)

A seção de hortifruti possui frutas frescas, da estação e opções importadas, seguindo o padrão de qualidade e higiene do supermercado. É possível encontrar banana, uvas (vários tipos), morango, abacate, mamão, pitaia, laranja, ameixa, entre outras.

Envolver as crianças nas compras facilita para a escolha consciente de opções saudáveis (Divulgação)

O supermercado ainda oferece alternativas para o preparo de lanches, por exemplo, pães integrais, queijos, frios para montar sanduíches, além de sucos e iogurtes para acompanhar as refeições.

Padaria do Preço Baixo tem bolos e tortas e pães para sanduíches (André Oliveira / O Liberal)

A padaria é uma oportunidade de preparar um lanche diferente. O setor também é uma opção para os dias liberados para doces para as crianças, pois conta com variedade de pães, salgados, docinhos e bolos.