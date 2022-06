Vitamina D: saiba os benefícios e as fontes essenciais

A vitamina D é um hormônio necessário em todas as fases da vida e é responsável por regular a absorção de cálcio e fósforo pelo organismo, ajudando na formação óssea e muscular, e ajudando também na manutenção do sistema nervoso central e imunológico. Entre as suas outras funções estão a regulação do crescimento e a liberação de insulina, aumentando a imunidade, mantendo o bom funcionamento do sistema cardiovascular e estimulando o metabolismo.

Nas mulheres, manter níveis adequados de vitamina D ao longo da vida é essencial para prevenir a osteoporose e, em se tratando de crianças, para a prevenção do raquitismo.

Apesar de toda a sua importância no funcionamento do corpo, a carência de vitamina D muitas vezes passa despercebida, como explica a Dra. Selma Andrade, médica coordenadora do espaço Checkup do Amaral Costa Medicina Diagnóstica. “A deficiência da vitamina D pode ser assintomática na maioria dos casos ou pode se manifestar como dor óssea, cansaço, fraqueza muscular e indisposição. Em alguns casos pode até causar fraturas”, afirma.

A vitamina D se desenvolve no organismo somente com a exposição ao sol, ou seja, não é produzida naturalmente. Mas além desse recurso, a alimentação é bastante usada como fonte de reposição desse hormônio. Entre os principais alimentos ricos em vitamina D estão ovos, peixes gordurosos (como atum, salmão e cavala), cogumelos, ostras e fígado. “É importante lembrar que eles contêm a forma inativa da vitamina e, por isso, a pessoa precisa da exposição solar para torná-la ativa”, reforça a Dra. Selma Andrade.

A médica Selma Andrade afirma que a alimentação contribui para equilibrar os níveis de vitamina D (Divulgação/Amaral Costa)

Como medir o nível

Para saber se seus níveis de vitamina D estão dentro do normal é possível fazer o exame de dosagem, cuja frequência indicada é pelo menos uma vez ao ano, principalmente para a população de risco (mulheres em pós-menopausa, diabéticos, idosos e obesos).

Segundo a médica, atualmente é bastante comum que as pessoas tenham níveis menores de vitamina D, uma vez que a exposição ao sol é cada vez mais difícil, ao mesmo tempo que é essencial na síntese da forma ativa deste hormônio. “Desta forma é importante a monitorização contínua de seus níveis permitindo que o paciente possa manter níveis ideais desta vitamina, para prevenir possíveis complicações”, conclui.

Converse com seu médico e caso necessário realize a dosagem de Vitamina D em qualquer unidade Amaral Costa. Não necessita de agendamento ou de jejum. A dosagem de Vitamina D também é um dos exames disponíveis no Check-up Amaral Costa, serviço que inclui a realização de exames e avaliações médicas. Clique aqui para saber mais!