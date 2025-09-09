Village Natureza: empreendimento marca chegada da Canopus à região Norte

O mês de setembro começou com novidade no mercado imobiliário de Belém: a capital paraense recebe o lançamento do Village Natureza, o primeiro empreendimento da Canopus Construções na região Norte. A chegada da construtora, que já transformou cenários em várias partes do Brasil, promete movimentar o setor e trazer um novo padrão de moradia para a cidade.

Com mais de cinco décadas de atuação, mais de 300 empreendimentos entregues e 50 mil unidades construídas, a Canopus consolidou sua reputação nacional como sinônimo de qualidade, inovação e compromisso em realizar sonhos. Agora, é a vez de Belém receber um projeto que combina modernidade, lazer completo e condições acessíveis para quem busca conquistar o imóvel próprio.

"Construímos nossa história de 50 anos entregando qualidade nas obras, entregas antes mesmo do prazo prometido e muito respeito ao cliente. Entendemos que a regional é muito promissora. Com uma condição econômica robusta e uma população que anseia por um empreendimento com nossas características, temos certeza que o lançamento será um sucesso e que assim como esse, ainda teremos muitos outros", destaca o sócio diretor da Canopus, Igor Vidal.

Condomínio conta com diversos espaços de lazer para toda a família (Divulgação/Canopus Construções)

O Village Natureza está estrategicamente localizado na Avenida Mário Covas, próximo a escolas, comércios, farmácias e serviços essenciais. Um endereço que alia conveniência e mobilidade ao bem-estar dos futuros moradores. Além disso, o empreendimento está com condições especiais. Com parcelas mensais a partir de R$ 699, o empreendimento se torna uma oportunidade real para milhares de famílias entrarem no mercado imobiliário em uma das regiões que mais crescem na capital paraense.

Sustentabilidade

O empreendimento alia conforto, lazer, acessibilidade e um diferencial importante: a preocupação com o meio ambiente. A Canopus Construções é reconhecida nacionalmente por transformar espaços urbanos sem abrir mão da responsabilidade socioambiental. A chegada a Belém reforça o compromisso da construtora em oferecer soluções que dialoguem com o futuro da cidade e com os desafios ambientais.

"A Canopus é uma empresa que prioriza as questões ambientais tomando todos os cuidados devidos para preservação do meio ambiente. Nossos empreendimentos também contam com áreas arborizadas e que trazem o ar de natureza para nossos clientes", ressalta.

Empreendimento marca a chegada da Canopus Construtora na capital paraense (Divulgação/Canopus Construções)

Mais do que um residencial, o Village Natureza representa a chegada de um novo capítulo para Belém: o encontro entre qualidade de vida, acessibilidade e o know-how de uma das construtoras mais respeitadas do país. “Vamos mostrar nosso trabalho aos belenenses e provar como construímos nossa credibilidade. Afinal, na Canopus, a credibilidade faz a diferença”, finaliza Igor Vidal.