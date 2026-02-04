Capa Jornal Amazônia
Vigia de Nazaré se consolida como o Melhor Carnaval da Amazônia em 2026

Prefeitura de Vigia de Nazaré prepara uma das maiores programações de carnaval do Estado

Conteúdo sob responsabilidade da Prefeitura de Vigia
fonte

Carnaval de Vigia mantém sua essência nas ruas estreitas e históricas da cidade (Will Lee/Prefeitura de Vigia)

Localizado a aproximadamente 100 quilômetros de Belém, o município de Vigia de Nazaré abriga um dos carnavais de rua mais antigos e tradicionais do Estado do Pará. Reconhecida pela forte identidade cultural e pela animação contagiante, a cidade figura entre os principais destinos dos paraenses durante o período carnavalesco.

Em 2026, a Prefeitura de Vigia de Nazaré prepara uma das maiores programações de carnaval do Estado, com cinco dias intensos de festa, música e tradição. O principal palco da folia será o Espaço Cultural “Tia Pê”, que receberá grandes atrações nacionais, como DJ Alok, Tatau (ex-Araketu), Zé Felipe e Viviane Batidão. A programação inclui ainda nomes de destaque da música regional, como Nosso Tom, Thiago Costa e Gabriel Xavier, além de artistas locais, entre eles a Banda AL4, Marcelo Mais e Rangel de Moura, valorizando os talentos vigienses e garantindo animação durante todos os dias de festa.

O prefeito Job Júnior destaca a relevância do carnaval para o turismo e a economia local. Segundo ele, o período é um dos mais importantes do ano para o município.

“Recebemos milhares de visitantes com a alegria e a hospitalidade que são marcas do povo vigiense. Em 2026, estamos realizando investimentos significativos, pois entendemos que o carnaval, além de ser um momento de celebração cultural, é também uma grande oportunidade de geração de renda. Ao trazer atrações desse porte, consolidamos ainda mais Vigia de Nazaré como o melhor carnaval da Amazônia”, afirmou.

image Tradicionais blocos de micareta desfilam ao som de bandas de fanfarra formadas por músicos das tradicionais bandas de música de Vigia (Divulgação/Prefeitura de Vigia)

Além do Espaço Cultural “Tia Pê”, o Carnaval de Vigia mantém sua essência nas ruas estreitas e históricas da cidade, com os tradicionais blocos de micareta e manifestações populares que fazem parte da identidade cultural do município. Entre os destaques estão “Os Mascarados”, “As Virgirenses”, “Gaiola das Loucas”, “Os Cabraçurdos”, “Sem Abadá Não Entra” e “Cagada do Pinto”, que desfilam ao som de bandas de fanfarra formadas por músicos das tradicionais bandas de música de Vigia.

Com uma programação diversificada, valorização da cultura local e grandes atrações nacionais, o Carnaval de Vigia 2026 reafirma seu protagonismo e se consolida, mais uma vez, como o Melhor Carnaval da Amazônia.

