Vigia de Nazaré se consolida como o Melhor Carnaval da Amazônia em 2026

Localizado a aproximadamente 100 quilômetros de Belém, o município de Vigia de Nazaré abriga um dos carnavais de rua mais antigos e tradicionais do Estado do Pará. Reconhecida pela forte identidade cultural e pela animação contagiante, a cidade figura entre os principais destinos dos paraenses durante o período carnavalesco.

Em 2026, a Prefeitura de Vigia de Nazaré prepara uma das maiores programações de carnaval do Estado, com cinco dias intensos de festa, música e tradição. O principal palco da folia será o Espaço Cultural “Tia Pê”, que receberá grandes atrações nacionais, como DJ Alok, Tatau (ex-Araketu), Zé Felipe e Viviane Batidão. A programação inclui ainda nomes de destaque da música regional, como Nosso Tom, Thiago Costa e Gabriel Xavier, além de artistas locais, entre eles a Banda AL4, Marcelo Mais e Rangel de Moura, valorizando os talentos vigienses e garantindo animação durante todos os dias de festa.

O prefeito Job Júnior destaca a relevância do carnaval para o turismo e a economia local. Segundo ele, o período é um dos mais importantes do ano para o município.

“Recebemos milhares de visitantes com a alegria e a hospitalidade que são marcas do povo vigiense. Em 2026, estamos realizando investimentos significativos, pois entendemos que o carnaval, além de ser um momento de celebração cultural, é também uma grande oportunidade de geração de renda. Ao trazer atrações desse porte, consolidamos ainda mais Vigia de Nazaré como o melhor carnaval da Amazônia”, afirmou.

Tradicionais blocos de micareta desfilam ao som de bandas de fanfarra formadas por músicos das tradicionais bandas de música de Vigia (Divulgação/Prefeitura de Vigia)

Além do Espaço Cultural “Tia Pê”, o Carnaval de Vigia mantém sua essência nas ruas estreitas e históricas da cidade, com os tradicionais blocos de micareta e manifestações populares que fazem parte da identidade cultural do município. Entre os destaques estão “Os Mascarados”, “As Virgirenses”, “Gaiola das Loucas”, “Os Cabraçurdos”, “Sem Abadá Não Entra” e “Cagada do Pinto”, que desfilam ao som de bandas de fanfarra formadas por músicos das tradicionais bandas de música de Vigia.

Com uma programação diversificada, valorização da cultura local e grandes atrações nacionais, o Carnaval de Vigia 2026 reafirma seu protagonismo e se consolida, mais uma vez, como o Melhor Carnaval da Amazônia.