Vídeo de antes e depois de procedimento estético viraliza nas redes sociais

Um vídeo mostrando o antes e depois de um procedimento estético realizado pela clínica Reinaodonto se tornou viral nas redes sociais, ganhando grande visibilidade. A clínica, liderada pelo cirurgião-dentista Reinaldo Gonçalves Netto (@dr.reinaldonetto), especializado em harmonização orofacial masculina, foi destaque após a publicação feita pelo influenciador digital Yuri Marti. O conteúdo, apresentado de forma divertida, exibe o resultado do preenchimento com ácido hialurônico no tratamento Full Face realizado na clínica.

Dr. Reinaldo Gonçalves Netto, referência no Pará na área de harmonização orofacial masculina, explica que o tratamento Full Face é um procedimento estético não cirúrgico, projetado para realçar as características naturais do rosto e corrigir ângulos, promovendo um alinhamento harmônico. A abordagem envolve uma série de técnicas que tratam o rosto de forma completa, revitalizando e rejuvenescendo a aparência sem perder a naturalidade do paciente.

Full Face

Diferente das técnicas convencionais de harmonização facial, o tratamento Full Face se propõe a revitalizar todo o rosto, ao invés de focar apenas em áreas específicas. "É essencial um diagnóstico detalhado e preciso, para que possamos identificar quais regiões podem ser harmonizadas e quais técnicas serão mais eficazes para atender às expectativas do paciente", explica Dr. Reinaldo.

A técnica é indicada tanto para homens quanto mulheres a partir de 16 anos que desejam melhorar aspectos estéticos do rosto, seja por incômodo com a aparência ou para corrigir sinais de envelhecimento, como flacidez e rugas. O procedimento visa equilibrar os traços faciais e destacar as características já existentes, ajudando o paciente a sentir-se ainda mais confiante.

Além de sua atuação clínica, Dr. Reinaldo Gonçalves Netto é professor de harmonização orofacial no Centro Universitário da Amazônia (Uniesamaz), onde compartilha seu conhecimento com futuros profissionais da área.

Com a viralização do vídeo e o sucesso do procedimento realizado, a clínica Reinaodonto consolida-se como referência em tratamentos estéticos no Pará, reafirmando a expertise do Dr. Reinaldo no campo da harmonização orofacial masculina.

