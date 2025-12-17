Viagem tranquila: como se planejar para curtir as festas sem preocupações

Com a chegada do fim de ano, milhares de brasileiros arrumam as malas para visitar familiares, descansar ou conhecer novos destinos. Seja de carro ou de avião, o período exige planejamento redobrado para evitar imprevistos e garantir uma viagem tranquila. Atento a esse movimento intenso de fim de ano, o Sicredi oferece soluções financeiras e de proteção que ajudam os viajantes a aproveitar o caminho e o destino com mais segurança, conforto e comodidade.

“As viagens de fim de ano costumam envolver deslocamentos longos, maior fluxo nas estradas e aeroportos e, consequentemente, mais riscos e imprevistos. Contar com soluções que proporcionem segurança e conforto é essencial para garantir tranquilidade e evitar contratempos que possam comprometer a experiência”, destaca a gerente de negócios do Sicredi, Bianca Vidal.

Para quem vai pegar a estrada, a revisão do veículo e a organização dos gastos são passos essenciais. Além disso, contar com um seguro adequado faz toda a diferença. O Seguro Auto do Sicredi, por exemplo, oferece coberturas que incluem assistência 24 horas, guincho, carro reserva e suporte em casos de pane ou acidente, itens especialmente importantes em períodos de tráfego intenso. Outra solução prática é a Tag de Passagem Sicredi, que permite pagar pedágios e estacionamentos automaticamente, evitando filas e garantindo mais fluidez na estrada.

O controle financeiro também é essencial durante a viagem. Com os cartões Sicredi, é possível pagar despesas de combustível, alimentação e hospedagem com praticidade, além de acompanhar todos os gastos pelo aplicativo. O App Sicredi permite consultar saldo, limites e extratos em tempo real, facilitando o planejamento do orçamento mesmo longe de casa.

“O aplicativo Sicredi é uma ferramenta essencial para manter a segurança e a praticidade durante a viagem. Ele permite realizar pagamentos, transferências, consultar saldos e até bloquear cartões em caso de perda ou roubo, tudo de forma rápida e segura. A cooperativa orienta os associados a habilitar o aviso de viagem internacional para evitar bloqueios indevidos e reforça cuidados como não clicar em links suspeitos e manter o dispositivo protegido”, complementa Bianca.

Já para quem opta por viajar de avião, a organização também passa pela segurança financeira. O Seguro Viagem do Sicredi é uma alternativa para quem busca proteção durante o período fora de casa, oferecendo coberturas como assistência médica, indenização por extravio de bagagem e suporte em situações emergenciais, tanto em viagens nacionais quanto internacionais.

“O Seguro Viagem do Sicredi oferece uma cobertura completa para situações inesperadas, como despesas médicas, extravio de bagagem e prorrogação de estadia. Ele pode ser contratado para viagens nacionais e internacionais, com planos personalizáveis para indivíduos ou famílias, e inclui assistência 24 horas em português, garantindo suporte imediato em qualquer lugar do mundo”, ressalta a especialista do Sicredi.

Para destinos fora do país, o Sicredi também disponibiliza soluções de câmbio, com compra de moeda estrangeira e uso de cartões internacionais, evitando a necessidade de carregar grandes quantias em dinheiro. Tudo pode ser planejado previamente, garantindo mais segurança e melhores condições.

“O Sicredi oferece serviços de câmbio para pessoa física, incluindo compra de papel moeda em diversas moedas e remessas internacionais. Além disso, os gerentes estão preparados para orientar sobre as melhores práticas financeiras para viagens internacionais, garantindo que o associado tenha suporte completo antes e durante a viagem”, explica.

Além disso, os cartões Sicredi das categorias Platinum, Mastercard Black e o Visa infinite oferecem benefícios e assistências diferenciadas para cada produto.

Com planejamento, responsabilidade e o apoio certo, o caminho até o destino da viagem pode ser agradável e cheio de tranquilidade. E, seja na estrada ou nas alturas, contar com as soluções do Sicredi é uma forma de transformar a viagem de Natal ou de réveillon em uma experiência mais leve, segura e tranquila.