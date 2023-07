Verão sem praia? Confira dicas para curtir as férias sem sair da cidade

A época mais quente do ano chegou e, com ela, a maioria das pessoas opta por curtir as férias em uma praia. Mas nem sempre isso é possível para todo mundo. Então, o que fazer para curtir o verão mesmo sem viajar? O Atacadão destaca algumas dicas de atividades livres que podem ser realizadas durante esse período de julho.

Apesar de muita gente associar o verão e as férias somente a viagens e praias, existem muitas maneiras de aproveitar a estação de altas temperaturas com a família e amigos, no conforto do lar ou em locais não tão distantes. O período pode ser uma ótima oportunidade para conhecer novos espaços na cidade ou para ter momentos de diversão dentro ou em áreas livres da própria casa.

Churrasco com a família

O verão é uma excelente época para unir a família ou os amigos em um fim de semana. E nada melhor para unir a galera do que um bom churrasco. A dica é aproveitar um belo dia de sol para assar uma carne e curtir música boa com pessoas que você ama. Opte por cortes macios e saborosos, como a maminha, o contrafilé e a fraldinha. Caso tenha alguém que não coma carne, ofereça opções vegetarianas, como frutas ou legumes na grelha.

Além de escolher bons cortes de carnes, é importante pensar nos acompanhamentos do churrasco, como arroz, farofa, salada, vinagrete e itens que a família costuma consumir nesses momentos especiais. O Atacadão oferece tudo o que você precisa para tornar o seu churrasco inesquecível, desde os melhores cortes de carne até os itens que você precisa para preparar tudo.

Dia na piscina

Os dias quentes da estação pedem por um mergulho na piscina. E é claro que a gente não poderia deixar de trazer essa dica para aproveitar em casa. Além de garantir relaxamento, um banho de piscina ajuda a renovar as energias para os desafios que o próximo semestre podem trazer. Aproveite a piscina do condomínio durante as férias. Caso não tenha piscina em casa, uma boa orientação é comprar uma piscina de plástico, como as que são vendidas no Atacadão. Sem dúvidas, ela vai garantir a diversão de toda a família, principalmente de quem tem criança em casa.

Crie seus próprios drinks

Que tal aproveitar as férias para liberar a criatividade? Uma dica é sair da rotina e apostar em novos drinks e coquetéis para refrescar a galera no verão. Afinal, ninguém precisa passar as férias toda bebendo somente a boa e velha cerveja gelada. Seja criativo e não tenha medo de experimentar coisas novas. Uma dica é dar uma olhada em tutorias na internet e colocar a mão na massa. No Atacadão, você encontra uma grande variedade de bebidas alcoólicas e não alcoólicas que vão te ajudar a preparar os melhores drinks para refrescar nesse verão.

Aproveite as áreas livres

Muita gente aproveita o período das férias para conhecer novos lugares, fazer passeios pela manhã ou até mesmo curtir um lindo por do sol. Para quem prefere uma atividade relaxante e saudável, dar uma boa caminhada ao ar livre é uma excelente opção. Para quem ama contemplar a beleza dos finais de tarde desse período, a dica é aproveitar o por do sol em algum espaço aberto, como o Portal da Amazônia, por exemplo. Basta levar cadeiras de praia e curtir esse momento único e especial com toda a família.

Aproveite com seus pets

A rotina cansativa nem sempre permite que os pets e seus tutores tenham muitos momentos de lazer. O período das férias pode ser uma oportunidade para curtir um pouco mais os dias livres com os animais de estimação. Aproveite para dar uma caminhada em uma praça do seu bairro ou em áreas comuns do condomínio. Invista em acessórios e itens que podem fazer toda a diferença na hora da diversão do seu animalzinho.

Para os passeios, aposte em coleiras e guias que garantam o conforto que o seu pet necessita. Além disso, brinquedos como bolas e mordedores podem ajudar, e muito, a entreter e divertir o seu animal durante os dias de férias. Afinal, os pets amam esses momentos de brincadeira com os seus tutores.

No Atacadão, você encontra tudo o que precisa para manter uma rotina mais divertida durante os seus dias de férias, seja com a família, os amigos e até mesmo com os seus pets!