Veja como empresas grandes pagam pouco imposto, Eliézer Marins explica

No Brasil, a disparidade entre a carga tributária enfrentada por grandes e pequenas empresas é evidente. Enquanto as corporações de maior porte frequentemente conseguem pagar menos impostos, as micro e pequenas empresas, devido à falta de conhecimento sobre legislações fiscais e estratégias de gestão tributária, acabam arcando com custos mais elevados. Essa realidade levanta questões sobre a equidade do sistema tributário e a necessidade de que pequenas empresas tenham acesso a ferramentas e conhecimentos que possam nivelar o campo de jogo.

De acordo com o Dr. Eliezer Bittencourt Marins, especialista em consultoria tributária, as grandes empresas se destacam no aproveitamento de um intrincado conhecimento das leis tributárias. “Elas não apenas compreendem as normas, mas também usam essas informações para implementar estratégias legais que resultam em uma carga tributária reduzida. Esse fenômeno é particularmente acentuado no Brasil, onde multinacionais podem usufruir de isenções fiscais, renúncias tributárias e alíquotas vantajosas, tudo isso muitas vezes associado a uma correta classificação dos produtos comercializados”, afirma Marins.

Um exemplo clássico dessa situação envolve o uso incorreto da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Grandes indústrias, ao emitirem notas fiscais, podem cometer a falha de classificar seus produtos sob códigos que acarretam maiores tributos. “Um produto que poderia ser classificado como 100.00.60, que tem isenção de IPI, pode erroneamente ser registrado como 100.00.67, sujeitando-se a um imposto elevado de 20% de IPI, além dos 1,65% de PIS e 7,60% de COFINS. Considerando uma televisão cujo preço é de R$ 2.000, essa diferença resulta em uma carga de R$ 400 a mais, um valor significativo que poderia ser aproveitado pelas pequenas empresas caso soubessem navegar por tais intrincados regulamentos”, destaca dr. Eliezer.

Além da questão da classificação de produtos, as grandes empresas dominam outras estratégias que otimizam sua carga tributária. Ainda segundo o Dr. Eliezer, uma das táticas mais eficazes é a recuperação de tributos pagos indevidamente. “Por meio do emprego de consultorias tributárias, essas empresas são capazes de identificar valores que foram pagos a mais nos últimos cinco anos, sempre respeitando a legislação vigente. Práticas respaldadas pelo Código Tributário Nacional (CTN) e pela Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021 são exemplos de como esse procedimento é não só legal, mas também essencial para a saúde financeira das organizações”.

