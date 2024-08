Veja como alugar equipamentos médicos e ortopédicos

A possibilidade de alugar equipamentos hospitalares tem se tornado cada vez mais comum no mercado paraense. Uma das principais vantagens é a possibilidade de utilizar produtos de alto padrão pagando apenas pelo período necessário. Além disso, o cliente tem a vantagem de poder testar o equipamento antes da compra, contar com assistência técnica especializada durante todo o período locado e poder trocar o produto conforme a evolução do paciente.

Diante da crescente demanda, a Orto Vida, empresa pioneira no aluguel de equipamentos médicos-ortopédicos, se consolida como a principal referência no mercado estadual. A empresa atende um público diversificado, mas principalmente aqueles que necessitam de equipamentos para reabilitação em domicílio, como pós-operatório e recuperação de lesões, e oferece soluções eficientes e personalizadas para a melhor recuperação dos pacientes.

Segundo Tharsila Ferreira, Gerente Administrativo da Orto Vida, "a praticidade e economia proporcionadas pelo aluguel têm atraído cada vez mais pessoas que buscam uma recuperação confortável e eficiente. Em alguns casos, o tempo previsto pelo profissional da saúde, para a reabilitação é 1 ou 2 meses, sendo assim, mais vantajoso o aluguel".

Orto Vida oferece soluções eficientes e personalizadas para a melhor recuperação dos clientes (Foto: Divulgação Orto vida)

Produtos médicos e ortopédicos mais buscados

Confira abaixo a lista dos 4 equipamentos médicos-ortopédicos mais procurados para aluguel:

Camas hospitalares Cadeiras de rodas Cadeiras de banho Guincho de Transferência

A Orto Vida, se destaca por oferecer uma ampla gama de produtos e serviços especializados. Com unidades em Belém e Castanhal, a empresa orienta os clientes sobre as melhores alternativas.“Ao buscar um produto, como uma cadeira de rodas, a Orto Vida fornece orientações personalizadas sobre os diferentes modelos disponíveis. Com medidas e ajustes adequados, a empresa garante que o equipamento seja confortável e adaptado às necessidades de cada cliente”, afirma Tharsila.