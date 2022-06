Conheça os diferenciais que tornaram o T-Cross o SUV mais bem avaliado

Ter um veículo próprio vai além da necessidade de facilitar os deslocamentos no dia a dia. Cada vez mais é preciso os carros ofereçam conforto e segurança, se adapte aos diferentes tipos de terrenos e uma boa relação custo-benefício. Essas e outras vantagens tem pesado na escolha dos consumidores que veem as vantagens dos veículos esportivos utilitários (SUV).

O sucesso desse tipo de modelo atualmente é tão grande que, em julho do ano passado, o SUV Volkswagen T-Cross chegou a ser mais vendido que veículos populares. E há diversas razões para isso.

De cara, o VW T-Cross logo impressiona pelo visual. A aparência que combina imponência e elegância faz toda a diferença para imprimir muito mais estilo, destacando o veículo seja no ambiente urbano ou no off-road.

Os detalhes chamam atenção. A dianteira tem altura e grade ampla com faróis de LED integrados para condução diurna, além de faróis de neblina na parte inferior. Na lateral, as linhas acentuadas dão uma característica única ao design. Já a traseira conta com uma faixa de refletores transversal emoldurada por um painel preto e lanternas, trazendo ainda mais beleza para o carro.

Além disso, o T-Cross tem ainda o teto solar panorâmico Sky View como um elemento marcante. O diferencial são os dois painéis de vidro que se estendem por mais da metade da área do teto do carro, que fica ainda mais moderno com este item adicional.

O amplo espaço interno e os recursos de conectividade tornam o T-Cross muito mais confortável para motoristas e passageiros (Reprodução / Volkswagen)

Nos quesitos conforto e praticidade, o T-Cross se sobressai pelo conjunto que torna a viagem mais agradável. Por exemplo, o banco do motorista tem ajuste na altura lombar e os demais são rebatíveis, permitindo adequar o espaço interno à comodidade dos passageiros ou ao volume de bagagem. Os passageiros também contam com duas saídas de ar e duas de USB no descanso de braço central.

Soma-se a isso os recursos de segurança, como os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros com frenagem automática em caso de colisão iminente; o controle eletrônico de estabilidade (ESC), que mantem o veículo na rota ou quando há mudanças de direção; o assistente de partida em rampa e o sistema ISOFIX para fixação de cadeirinhas infantis.

A conectividade é outro destaque do veículo. No painel digital Active Info Display é possível escolher as telas que deseja do computador de bordo, seja para facilitar a navegação, obter dados do carro ou acessar recursos de entretenimento. Inclusive, a versão 2021 já vem equipada com o VW Play, que permite baixar os principais aplicativos de mobilidade, estacionamento, delivery, tocadores de música e outros úteis para o seu carro na memória interna de 10 GB do dispositivo.

Em avaliação da revista Quatro Rodas, o VW T-Cross foi eleito o SUV com o menor custo do país em termos de gasto de combustível, manutenção, seguro, custo mensal e preço de tabela. Já na avaliação de segurança da Latin NCAP, o carro conquistou nota máxima, com cinco estrelas para a proteção de adultos e crianças.

Para conhecer mais detalhes, o usuário pode baixar o Volkswagen AR. Pelo aplicativo dá para visualizar a aparência interna e externa, simular cores e conhecer itens como o airbag, o teto panorâmico e os faróis de LED. Na VEGA Veículos, você encontra as melhores condições para adquirir o seu VW T-Cross a partir de R$ 109.990,00 e taxa de juros zero. Clique aqui e saiba mais.