Univet: entenda a importância de contar com um hospital veterinário 24 horas

Situações de emergência podem acontecer a qualquer hora e momento na vida de qualquer pessoa. Com os animais de estimação, isso não é diferente. De pequenos a grandes acidentes, um mal estar ou até mesmo doenças, é sempre importante contar com um hospital veterinário 24 horas para salvar a vida de um pet. A Univet destacou a importância de um espaço adequado para atender qualquer urgência que surgir com o bichinho de estimação.

Em casos de extrema gravidade e urgência, uma simples espera pode trazer grandes riscos para um animal e até levá-lo a morte, em casos extremos. Dessa forma, torna-se fundamental que os tutores optem por unidades de atendimento que nunca fecham.

O ideal é ter um local referência para levar seu bichinho em casos de emergência. E o melhor espaço para isso é um hospital veterinário 24 horas, que além de garantir o atendimento rápido para o animal, oferece todo o suporte necessário para o restabelecimento da saúde desse pet.

Vantagens de um hospital veterinário 24 horas

No Hospital Veterinário 24 horas da Univet você conta com uma estrutura completa para cuidar da saúde integral do seu pet, com diversas especialidades, laboratório, exames de imagem, consultório e espera exclusiva para felinos e internação individualizada (cães, gatos e exóticos).

Além disso, o espaço possui internação especial para pacientes críticos, isolamento para doenças infectocontagiosas e toda estrutura para cirurgias de baixa e alta complexidade. Tudo o que o seu animal de estimação precisa você encontra na Univet.