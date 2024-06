UNITEC NORTE: Formação de Bombeiro Civil Profissional com Excelência

O curso de formação de Bombeiro Civil Profissional da Escola Técnica e de Formação Profissional Unitec Norte tem se destacado como um dos mais completos e bem estruturados do país, capacitando seus alunos para atuarem na linha de frente da segurança e do salvamento em situações de emergência. A escola técnica, credenciada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e seguindo rigorosamente as Normas Brasileiras (NBRs) e Instruções Técnicas (ITs), oferece um treinamento que abrange desde o combate a incêndios e resgates em altura e primeiros socorros.

A importância da capacitação é ressaltada pelo diretor geral da Unitec Norte, Professor Fábio Ribeiro, que afirma: "Nós mudamos o mercado de trabalho adaptando o curso com 6 meses na formação profissional em nosso estado do Pará".

Os alunos do curso recebem uma formação prática e teórica de alta qualidade, com acesso a laboratórios equipados com simuladores computadorizados e uma gama de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). A metodologia pedagógica da escola, baseada em técnicas de repetição e realismo nas atividades, assegura que os futuros bombeiros estejam prontos para enfrentar qualquer desafio.

Alunos do curso recebem uma formação prática e teórica (Imagem: Divulgação Unitec Norte)

"Criando habilidades e competências nas diversas áreas de atuação, como salvamento em altura, combate a incêndio, primeiros socorros, gerenciamento de emergência, e emergências químicas, estamos preparando profissionais completos para o mercado de trabalho," - Professor Fábio Ribeiro.

Além da excelência técnica, a Unitec Norte se destaca pelo corpo docente especializado e pelo acompanhamento constante do setor pedagógico e da coordenação técnica. Os alunos são preparados para atuar tanto no setor público quanto no privado, atendendo às demandas de empresas de diversos segmentos e contribuindo significativamente para a segurança e bem-estar da sociedade.

Unitec Norte oferece treinamento que abrange combate a incêndios e resgates em altura e primeiros socorros (Imagem: Divulgação Unitec Norte)

"Proporcionando um perfil para atuação nas empresas privadas e públicas, sociedades de economia mista direta e indireta, bem como empresas que admitem trabalhadores para os diversos setores e segmentos, entendemos que a melhor formação requer uma logística macro no que se refere a formar um Bombeiro Civil com múltiplas habilidades," conclui o Professor Fábio Ribeiro.