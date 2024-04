Unimed Belém conta com rede de laboratórios que garante assistência de qualidade aos usuários

A Unimed Belém mantém uma rede de Laboratórios credenciados que garantem qualidade e continuidade do atendimento.



Após processo de reavaliação, alguns laboratórios foram descredenciados, porém, aqueles que permaneceram contam com serviços reconhecidos pela qualidade e certificação.

Os clientes podem ficar tranquilos, pois, apesar das mudanças, ninguém ficará sem atendimento. Os laboratórios credenciados mantêm o compromisso de garantir assistência de qualidade aos usuários.



O descredenciamento faz parte do redimensionamento de rede, a nova realidade do mercado e garantindo a sustentabilidade do negócio.



Contamos com 16 laboratórios credenciados, a lista está disponível para consulta no guia médico, garantindo transparência e acesso à informação.

Para saber mais e conferir a lista completa de laboratórios credenciados acesse o site.