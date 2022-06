Unifloresta é destaque no mercado de consultoria ambiental

A preocupação e o cuidado com a sustentabilidade e questões ambientais estão ganhando cada vez mais espaço nas organizações e em especial nos empreendimentos que utilizam recursos naturais e muitos buscam auxílio especializado para organizar seus projetos e ações dentro das legislações e padrões ambientais brasileiros.

A Associação da Cadeia Produtiva Florestal da Amazônia - Unifloresta é uma das empresas que atua neste ramo desde 2009, quando foi fundada, sem fins lucrativos, por um grupo de empresários que tinham como objetivo o desenvolvimento econômico do setor florestal.

Entre os objetivos estão a representação e a proteção dos interesses e dos direitos dos seus associados e colaboradores unificando a preservação da floresta e a sustentabilidade ambiental. E sua missão é mudar a imagem do setor de base florestal por meio de projetos de manejo florestal sustentável e reflorestamento, educação ambiental e responsabilidade social agregando valor social e desenvolvimento tecnológico.

Para colocar a missão em prática, a Unifloresta possui uma equipe multidisciplinar em parceria com a Uniconsult, empresa de consultoria independente especializada na legislação ambiental brasileira; e com o escritório de advocacia ambiental Murilo Araújo advogados associados. A equipe é formada por engenheiros florestais, civis, ambientais, sanitaristas, geólogos, cartógrafos, biólogos e advogados que prestam serviços técnicos ambientais e assessorias jurídicas.

A parceria entre Unifloresta e Uniconsult se fortalece nos objetivos em comum. A Uniconsult visa proporciona o que há de melhor em serviços ambientais para os clientes com o objetivo de promover a sustentabilidade ao meio ambiente e preservar a biodiversidade.

A organização oferece serviços para as diferentes etapas das atividades desde o planejamento até a execução para que todo o projeto esteja conforme os padrões ambientais do Brasil.

Entre os serviços ofertados se destaca o manejo florestal sustentável, que consiste na administração da floresta para obter benefícios econômicos, ambientais e sociais respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema. O uso do manejo sustentável traz benefícios para setores como social gerando emprego; ambiental sem poluir e degradar o meio ambiente e econômico com a geração de renda.

Novas tecnologias para solucionar problemas da área também estão na cartela de serviços como práticas em Preservação da Madeira; estudo de Coeficiente de Rendimento Volumétrico (CRV) da Serraria; anatomia e identificação de produtos florestais; projetos de reflorestamento; elaboração de planos de negócio; análises de mercado; avaliação econômica de florestas e reflorestamentos.

Atividades ligadas ao licenciamento ambiental e a silvicultura também fazem parte da grade de demandas da Unifloresta. Arborização urbana; implantação de florestas; solos e nutrição florestal; assistência técnica florestal; produção e tecnologia de sementes florestais; proteção de florestas plantadas; sistemas agroflorestais; implantação de viveiros florestais; estudo e viabilidade econômica de projetos florestais são alguns dos serviços realizados pela empresa na área de silvicultura.

A organização também opera no setor de projetos ambientais com planos de controle, de ação emergencial, gestão de resíduos sólidos, cadastro ambiental rural e plano de recuperação de áreas degradadas. Além dos serviços de outorga de recursos hídricos, projetos de carbono, conservação de nascentes, estudos e licenciamentos ambientais e outros.