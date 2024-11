Uniesamaz promove I Simpósio de Educação Física nos dias 29 e 30 de novembro

Nos dias 29 e 30 de novembro de 2024, o Centro Universitário da Amazônia - UNIESAMAZ será palco de um evento inédito e transformador: o I Simpósio de Educação Física: Saúde e Inovação na Amazônia, que será realizado no Campus Municipalidade. Este evento pioneiro visa reunir profissionais, estudantes e pesquisadores da área de Educação Física e Saúde para promover discussões sobre as mais recentes tendências, desafios e inovações voltadas à promoção da saúde na região amazônica.

Evento focado nas particularidades da Amazônia

A Amazônia, conhecida por sua vasta biodiversidade, também apresenta desafios únicos no campo da promoção da saúde e da atividade física. O simpósio será um espaço para a troca de experiências, reflexões e o desenvolvimento de práticas inovadoras que possam beneficiar tanto os profissionais da área quanto a população local. A proposta é destacar a importância de adaptar as estratégias de saúde e bem-estar às realidades e necessidades específicas da região, buscando sempre soluções que aliem tecnologia, inovação e acessibilidade.

Palestrantes renomados e oportunidade de networking

Simpósio também será espaço para participantes trocarem experiências e expandirem suas redes de contato na área (Divulgação/Uniesamaz)

O evento contará com palestrantes renomados, que abordarão temas relevantes e atuais sobre as práticas de Educação Física, saúde coletiva, inovação e qualidade de vida. Os participantes terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos, estabelecer novas conexões e expandir suas redes de contato dentro do setor, possibilitando a construção de parcerias e projetos futuros.

Inscrições e valores

Para garantir a participação neste importante evento, as inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site. Os valores variam conforme a data de inscrição:

1º Lote (até 10/11/2024) – R$35,00

2º Lote (a partir de 11/11/2024) – R$50,00

3º Lote (a partir de 23/11/2024) – R$70,00

Combo de inscrições

Também estão disponíveis combos especiais para grupos de três pessoas:

1º Lote – 3 pessoas por R$90,00

2º Lote – 3 pessoas por R$120,00

3º Lote – 3 pessoas por R$160,00

Para inscrições em combo, os interessados devem entrar em contato com o Prof. Felipe Edward através do número (91) 98448-2112.

Evento vai reunir profissionais, estudantes e pesquisadores da área de Educação Física e Saúde (Divulgação/Uniesamaz)

O I Simpósio de Educação Física da UNIESAMAZ é uma oportunidade única para quem deseja estar à frente das inovações na área, especialmente em uma região com tantas particularidades como a Amazônia. Não perca a chance de fazer parte deste evento que vai transformar a visão sobre a prática da Educação Física e a promoção da saúde.

Inscreva-se já e contribua para o desenvolvimento de práticas mais eficazes e inovadoras na Amazônia!