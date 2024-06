Uniesamaz está com inscrições abertas para vestibular on-line

A oferta de serviços on-line em diversas áreas vem aumentando cada vez mais, devido ao avanço da tecnologia. Um prova disso é setor da educação, que atualmente oferece aulas remotas e processo seletivo on-line. Esse é o caso da Uniesamaz, que está com as inscrições abertas para o vestibular on-line 2024/2.

As inscrições podem ser realizadas de maneira on-line pelo site da instituição, com a taxa de inscrição de R$20,00, que será reembolsada no ato da matrícula do aluno. É válido destacar que, após realizar a inscrição e o pagamento, o candidato pode agendar a data da prova de acordo com a sua disponibilidade. O período de provas segue até o dia 31 de julho e os interessados devem possuir ensino médio completo para participarem do processo seletivo.

As vagas são para os cursos de administração; arquitetura e urbanismo; biomedicina; direito; educação física; enfermagem; farmácia; fisioterapia; fonoaudiologia; medicina veterinária; nutrição; odontologia; psicologia; serviço social e terapia ocupacional.

Credibilidade

De acordo com Érica Paula Borri, coordenadora pedagógica da Uniesamaz, a instituição de ensino oferece um processo seletivo de alta credibilidade, pois é referência no Estado.

“É um processo seletivo com agilidade, segurança e comodidade para o candidato realizar sua prova on-line e ingressar em uma instituição de ensino superior pioneira”, afirma.

A seguir, entenda as vantagens de fazer vestibular on-line:

- Flexibilidade de horário: com o vestibular on-line, o candidato consegue se organizar melhor e escolher a data e o horário que forem melhor, sem a necessidade de se deslocar de casa;

- Fazer a prova de onde estiver: o candidato pode participar do processo seletivo de onde ele estiver, o que acaba totalmente com a necessidade dele se dirigir ao local do exame;

- Economia: no vestibular on-line não há gasto com transporte para realizar a prova, já que é possível fazer o exame de casa, o que já gera uma economia bem grande.

A Uniesamaz desenvolve suas atividades com o objetivo de garantir uma formação superior voltada para um ensino de qualidade, de acordo com as exigências do Ministério da Educação (MEC), do mercado de trabalho e da sociedade. Além disso, a instituição visa capacitar profissionais éticos e competentes para o desenvolvimento da região, resgatando a compreensão da inter-relação humana na busca sistemática da excelência educacional. Para saber mais sobre a história e cursos da Uniesamaz, clique aqui.