UNIESAMAZ abre inscrições para o Processo Seletivo de Medicina 2025

O Centro Universitário da Amazônia – UNIESAMAZ anuncia a abertura das inscrições para o aguardado Processo Seletivo 2025 do curso de Medicina. A instituição, reconhecida por sua excelência acadêmica, está oferecendo 60 vagas para o período diurno, com regime integral.

Das vagas ofertadas, 20 serão preenchidas por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), enquanto as demais 40 serão destinadas aos candidatos que optarem por realizar a Prova de Vestibular da UNIESAMAZ. Esta prova está marcada para o dia 24 de novembro de 2024, das 08h às 12h, no Campus São Pedro.

As inscrições podem ser feitas online, diretamente no site da UNIESAMAZ, até o dia 21 de novembro de 2024. No portal, os candidatos também terão acesso ao edital completo, que contém todas as informações necessárias para o processo de inscrição e participação.

No dia da prova, os candidatos devem chegar com uma hora de antecedência, munidos de um documento de identificação oficial com foto e o comprovante de inscrição.

Para acessar o edital completo e se inscrever, clique aqui.

Dúvidas podem ser esclarecidas por meio da Central de Atendimento da UNIESAMAZ, disponível pelo e-mail atendimento@uniesamaz.edu.br ou pelo WhatsApp (91) 99292-0101. Não perca a oportunidade de ingressar em um dos cursos mais prestigiados da área da saúde e transformar o seu futuro com a UNIESAMAZ.