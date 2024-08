UNIESAMAZ: 20 anos de Excelência na Educação Superior

Fundada em 12 de agosto de 2004, através da Portaria nº 2.404, a então Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ) iniciou sua trajetória com a oferta dos cursos de Administração (bacharelado), Letras (licenciatura) e Turismo (bacharelado). A primeira sede da instituição foi estabelecida na Escola Berço de Belém, na Av. José Bonifácio, no bairro de São Brás.

Sob a liderança de seus fundadores, os professores Luzimar Reinaldo Barros Gonçalves e Maria Nazaré de Almeida Gonçalves (in memoriam), a ESAMAZ expandiu rapidamente, autorizando novos cursos de graduação a partir de 2006. Ao longo dos anos, a instituição consolidou-se como um dos principais polos de ensino superior da região norte, sempre guiada pelo compromisso com a qualidade e a inovação.

Em 2022, um marco significativo e tão sonhado pelos fundadores foi alcançado: o credenciamento da ESAMAZ como Centro Universitário, consolidando-se como a UNIESAMAZ . Este novo status não só refletiu o reconhecimento pela excelência no ensino, mas também garantiu à instituição a autonomia universitária para expandir ainda mais sua oferta de cursos.

O reitor da UNIESAMAZ , Prof. Dr. Reinaldo Williams de Almeida Gonçalves, destaca que esse sucesso é resultado de um trabalho familiar robusto, que se fortaleceu ao longo dos anos. "Este é o fruto de um sonho que começou com meus pais, que tiveram a coragem e a visão de desbravar a educação em nosso estado. Hoje, com o apoio de uma equipe dedicada, fazemos da UNIESAMAZ uma instituição de sucesso", afirma.

Profa. Rita Nazaré de Almeida Gonçalves Neves Braga, vice-reitora da Uniesamaz e Prof. Dr. Reinaldo Williams de Almeida Gonçalves, reitor da Uniesamaz (Foto: Divulgação UNIESAMAZ)

O Prof. Reinaldo Williams também expressa sua gratidão e parabeniza toda a equipe de colaboradores e professores da UNIESAMAZ, tanto os atuais quanto os que já passaram pela instituição, por sua valiosa contribuição na construção dessa história.

A vice-reitora, Profa. Rita Nazaré de Almeida Gonçalves Neves Braga, também relembra a trajetória da instituição e sua missão contínua de oferecer uma educação de qualidade. "Nossa família sempre esteve envolvida na educação. Há 20 anos, os nossos pais decidiram expandir esse compromisso, abrindo a própria instituição. Hoje, vemos nossos alunos preparados para o mercado de trabalho, e isso é motivo de grande orgulho", ressalta.

Sob o comando da família Almeida Gonçalves, a UNIESAMAZ caminha a passos largos para um forte crescimento no setor educacional, destacando-se a iminente implantação do curso de Medicina, que aguarda, em breve, a publicação da Portaria de credenciamento. Este novo curso reforça o compromisso da UNIESAMAZ em expandir e oferecer ainda mais opções de formação profissional de alta qualidade para o estado do Pará.

Para comemorar este marco, a UNIESAMAZ preparou uma programação especial que se inicia hoje com uma missa em ação de graças, às 19h, na Capela Dom Bosco. É uma oportunidade de celebrar com a comunidade acadêmica e refletir sobre o impacto positivo que a instituição tem gerado ao longo dessas duas décadas.

A UNIESAMAZ , agora com 20 anos de história, continua a caminhar com firmeza em direção ao futuro, sempre em busca da excelência e comprometida em formar profissionais capacitados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.