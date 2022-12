Unama se prepara para recepcionar os alunos aprovados no vestibular tradicional

“Foi uma alegria imensa ver meu nome naquela lista, senti alívio ao notar que o meu esforço foi, sim, importante e valorizado” é assim que a estudante e, agora, caloura do curso de Biomedicina, Ramilly Silva e Silva descreve a sensação de ser aprovada no vestibular tradicional da Universidade da Amazônia (UNAMA).

Para completar a comemoração, Ramilly foi a primeira colocada e relembra o impacto da notícia e vê como mais uma realização. “Foi um choque muito grande, na verdade, porque, como não havia conseguido ouvir o listão, eu não tinha noção de quais eram os ganhadores e saber que eu fiquei em primeiro lugar foi muito bom, eu me senti realizada, afinal foi a comprovação de que valeu a pena todo o meu esforço e conhecimento, a prova de que eu sou capaz”.

A caloura de biomedicina, Ramilly Silva e Silva, aguarda o início do ano letivo com altas expectativas (Arquivo pessoal)

O vestibular tradicional da Unama retorna após dois anos devido à pandemia de covid-19 e traz um sentimento de resgate da história da instituição para o corpo docente. “O retorno desse vestibular tradicional é muito importante para nós, porque é um resgate da história da Universidade da Amazônia, que ao longo desses 40 anos sempre foi uma instituição de referência no Estado do Pará”, explica o professor Éden Ferreira, pró-reitor de ensino da Unama.

Para ele, é muito gratificante ver o engajamento e o envolvimento das pessoas em busca de um ensino de qualidade.

A caloura de biomedicina já está na expectativa para o início das aulas e para viver este novo ciclo de vida, que significa o início de uma longa caminhada.

Para alcançar as expectativas da Ramilly e de vários novos calouros, a Universidade dispõe de uma estrutura completa para oferecer qualidade e suporte durante toda a graduação e um corpo docente cheio de expectativa para a recepção. “A nossa expectativa é muito alta para o início das aulas, uma vez que a Universidade da Amazônia, hoje, integra uma metodologia de aprendizado diferenciada, a única de uma universidade privada, que agrega tecnologia, conhecimento, experiências diferenciadas que contribuem pra formação do nosso aluno”, ressalta o professor.

Entre os diferenciais da instituição estão o modelo de aprendizado, chamado Ubíqua, que integra aulas presenciais, práticas de diferentes campos, interação com a tecnologia a partir de trocas de experiências com diferentes partes do Brasil e do mundo.

Além da Unama Play, única plataforma de streaming educacional do mundo, que contribui para o processo de aprendizagem dos estudantes. “A metodologia permite que o nosso aluno tenha um envolvimento integrado de aprendizado até mesmo fora da universidade. O nosso aluno tem acesso a ambientes virtuais, a conteúdos, professores diferenciados, de renome no mercado e vão interagir e se relacionar com ele também”, finaliza o pró-reitor.

O suporte na jornada acadêmica e a tradição familiar fizeram parte da decisão de Ramilly ao participar do processo seletivo da Unama. Seu desejo é que a instituição seja um suporte durante todo o percurso.

A escolha também vem da família, na qual vários membros construíram sua formação superior na Universidade, como conta a estudante. “O principal motivo de ter prestado vestibular é devido meus familiares terem se formado na instituição, de forma que ao receber a notícia de uma bolsa de estudos eu vi uma grande oportunidade”, conclui.

A Universidade da Amazônia continua oferecendo facilidades para novos estudantes que desejam um ensino de qualidade com estrutura completa, corpo docente qualificado e renomado. A promoção atual oferta a primeira mensalidade no valor de R$ 109,00 mais descontos de até 60% em todo o curso. Acesse aqui e confira.