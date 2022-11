Unama: atenção aos dias e locais da prova do vestibular tradicional

O vestibular tradicional da Unama está chegando. E esse é um momento esperado por muitos estudantes que sonham em ser aprovados em uma das melhores instituições de ensino superior privadas do Norte. Além disso, o retorno das provas tradicionais do vestibular da Unama é marcado por uma excelente oportunidade, com a oferta de bolsas de estudos com descontos de até 100% durante todo o curso.

São diversas oportunidades em graduações ligadas a saúde, educação, negócios, ciências humanas, exatas e de tecnologia, todos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

"Os candidatos que irão prestar a prova do vestibular tradicional da Unama, desse ano, vão se deparar com um vestibular totalmente reformulado, provas baseadas nos conteúdos do ENEM", destaca o diretor da Unama Ananindeua, Bruno Morais.

Fique atento!

É importante ficar atento à informações básicas como data, local e hora em que as provas serão aplicadas nas unidades da UNAMA - Universidade da Amazônia e Centro Universitário da Amazônia, em Belém, Ananindeua e Santarém.

As provas serão realizadas às 9h, em todas as unidades da instituição. Lembrando que no sábado, 26 de novembro, serão aplicadas as provas na Unama de Santarém. Já no dia 27, domingo, a avaliação será realizada nas unidades da Alcindo Cacela e Parque Shopping, em Belém, além da unidade de Ananindeua.

É fundamental que os candidatos levem um documento oficial com foto e caneta preta, preferencialmente, para a prova, que terá a duração de 4 horas.

Momento de acolhimento

O período pré-provas pode trazer ansiedade e desconforto aos estudantes. Para aliviar a tensão dos candidatos, a Unama e o Centro Universitário da Amazônia estão preparando um momento especial para os alunos que farão as provas, com atenção e tranquilidade, em todas as unidades da instituição.

"Estamos preparando um acolhimento bem legal para esses alunos que virão fazer a prova com a gente", ressalta o diretor. A recepção contará com um ponto de apoio psicológico, além de técnicas de relaxamento antes da prova. As atividades serão realizadas pelos alunos que já fazem parte da Unama.

"Os nossos próprios alunos vão estar conosco nesse dia, ajudando no acolhimento desses candidatos, recepcionando esses estudantes que farão a prova. A gente torce e deseja sucesso a todos os alunos que irão prestar o vestibular tradicional da Unama, deste ano", finaliza Bruno.