Um gole de estilo: água mineral possui diferentes sabores e experiências sensoriais

Água é tudo igual?

Entre os recursos hídricos acessíveis, temos as águas comuns, tratadas por meio de processos de descontaminação, purificação ou com produtos químicos, como as que chegam pelas torneiras. E existem as águas minerais naturais, provenientes de nascentes ou por extração subterrânea, envazadas diretamente de suas fontes.

Também estão disponíveis no mercado algumas águas consideradas minerais, mas produzidas de forma artifical por meio da inclusão de sais. Elas podem ser também carbonatadas, naturalmente gasosas ou gaseificadas pelo processo de adição de dióxido de carbono (CO2). Águas carbogasosas são mais digestivas e diuréticas. Já as com gás natural, são consideradas delicadas para a experiência dos paladares mais refinados, enquanto as gaseificadas artificialmente acabam deixando um sabor residual acentuado na boca.

Apesar de parecerem todas iguais a olho nu, as águas possuem diferentes características físico-químicas, adquiridas quando filtradas pelas diversas camadas rochosas por onde passam na natureza, que as distinguem uma das outras, uma espécie de assinatura. Algumas águas minerais são consideradas medicinais, com propriedades curativas que, segundo teorias, ajudam a tratar desde anemias até a tonificação do sistema nervoso. E mesmo sem um embasamento científico rigoroso, muitas chegam a ser qualificadas como “milagrosas”.

A sentença que afirma que a água é insípida, sem gosto, cai por terra entre seus especialistas e apreciadores. Sim, cada água tem um sabor, uma impressão sensorial. Além de também possuir texturas específicas, que vão de sedosas a mais pesadas. E isso acontece pela interação com os minerais e suas concentrações e combinações durante a filtragem pelas rochas de sua origem geográfica, que podem lhes conferir diferentes nuances de sabores, percebidas como mais salgadas ou mais adocicadas, dependendo do paladar de cada pessoa. Muitas dessas águas são supervalorizadas, chegando a ser consideradas raras.

A fama entre as águas minerais

A extração e venda de águas é uma realidade centenária que só ganha força e vem agregando, no decorrer dos tempos, conceitos de estilos de vida. Existe uma para cada momento e ambiente, atendendo a diferentes classes sociais e gostos mais exigentes. Campanhas publicitárias milionárias ultrapassam as qualidades reais do produto e transbordam conceitos emocionais de sofisticação, nobreza, consciência ambiental, propósitos com o futuro, tudo para encaixar e destacar seus consumidores em um status e distinção social.

São inúmeras as marcas disponíveis pelo mundo, algumas internacionalmente famosas e com reputações consolidadas de verdadeiras celebridades. Para citar uma delas, temos a charmosa francesinha Perrier, naturalmente gaseificada.

Famosa Perrier, a princesa das águas minerais (Reprodução/ Perrier)



Sua lenda remonta a antiguidade A.C., quando uma tropa de soldados do exército cartaginês encontrou uma fonte de água borbulhante a caminho de Roma, na localidade de Vergéze, região de Provença, na França. No final do século 19, Dr. Louis Perrier passou a comercializar a água como bebida de qualidade terapêutica e boa para a saúde, idealizando o conceito de “a princesa das águas minerais”. Com o passar dos anos, Perrier ganhou ainda mais notoriedade e uma atmosfera de glamour e sofisticação entre seus consumidores. Desde a sua icônica garrafa de vidro verde, eternizada na arte de Andy Warhol, até suas milhares de bolhas que explodem na boca a cada delicioso gole, Perrier representa um momento refrescante de sentimento que sacia o corpo e alimenta o espírito.