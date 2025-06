Um ano após a implementação do gás natural, Alunorte reduz emissões de CO2 em 700 mil toneladas

Cerca de 700 mil toneladas de carbono deixaram de ser emitidas por ano na Alunorte, maior refinaria de alumina em planta única do mundo, após um ano do início da implementação do gás natural na operação de 13 equipamentos. O gás natural substituiu completamente o óleo combustível utilizado na planta. Com isso, a refinaria começou 2025, ano do seu 30º aniversário de operação, liderando a indústria do alumínio na jornada pela descarbonização.

A Alunorte investiu 1,3 bilhão de reais em infraestruturas, sistemas de segurança e operação para a introdução do gás na refinaria no município de Barcarena, onde a planta está localizada. Com essa e outras iniciativas, a Alunorte estima uma redução de 35% nas emissões de CO2 da refinaria em 2025, o que equivale a cerca de 1,4 milhão de toneladas de emissões de carbono em relação à referência de emissões de 2017.

Carlos Neves, vice-presidente sênior e COO da Hydro Bauxita & Alumina, destaca o compromisso da empresa: "A Hydro se comprometeu em reduzir suas emissões e tem se tornado uma referência global. A descarbonização é uma prioridade e já é realidade na Hydro. Para descarbonizar uma indústria como a Alunorte, é necessário investimento financeiro e tecnológico, mas, acima de tudo, exige compromisso pela liderança na transformação das operações na busca do carbono zero".

A meta global da Hydro é diminuir suas emissões de carbono em 30% até 2030 e alcançar emissões líquidas zero (net-zero) na produção de alumínio até 2050 ou antes. A substituição do óleo combustível por gás natural representa um avanço relevante nesta jornada da descarbonização da empresa. O uso do gás natural emite até 50% menos gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos quando comparado a fontes como o petróleo e o carvão, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e a mitigação das mudanças climáticas. Este projeto é um exemplo concreto de como a inovação e a tecnologia podem impulsionar a sustentabilidade na indústria.

A implementação do projeto envolveu cerca de 330 empregados, especialistas e parceiros, garantindo a eficiência e a segurança da implantação e conversão para o gás natural. Atualmente, já em plena operação, a Alunorte, que conta com um efetivo de mais de 7 mil empregados próprios e contratados, continua a monitorar e aprimorar o sistema, mantendo a operação segura e sempre em busca de reduzir ainda mais as emissões.

“Assim como fomos os pioneiros no uso do gás natural em refinaria de alumina no Norte e Nordeste do país, também lideramos o uso da tecnologia do filtro prensa, levando para outro patamar o tratamento do resíduo de bauxita possibilitando a disposição por compactação de resíduo seco. A Alunorte é uma operação madura que chega aos seus 30 anos de história gerando emprego e renda em toda a região sempre buscando a vanguarda de novas tecnologias. Vamos continuar a transformação da indústria do alumínio liderando a jornada pelo carbono zero e como bons vizinhos”, reforça Carlos Neves.

Redução das emissões de carbono

A Alunorte já é uma das refinarias mais eficientes no consumo de energia do mundo, figurando entre as 25% mais eficientes em baixa emissão de carbono. Além dos gás natural, a refinaria introduziu três caldeiras elétricas que substituíram o carvão e são responsáveis por uma redução nas emissões de até 550 mil toneladas de CO2 anualmente.

Para a operação desses equipamentos, a refinaria investe em parques de geração de energia renovável: o complexo de energia solar de Mendubim, no Rio Grande do Norte, e energia eólica do complexo Ventos de São Zacarias, na divisa de Pernambuco e Piauí — ambos são projetos da Hydro REIN, braço de energias renováveis da empresa, e de parceiros estratégicos. Somadas, essas duas unidades têm a capacidade de produzir cerca de 1000 MW de energia, potencial que será consumido em mais de 50% pela Alunorte.

