Últimos dias para garantir uma vaga no Circuito Sesc de Corridas em Marabá

O Sesc no Pará já está com as inscrições abertas para a etapa Marabá do Circuito Sesc de Corridas 2025. Elas devem ser realizadas até o dia 4 de setembro, exclusivamente pelo site. Promovida pelo Programa Lazer, a ação é mais do que uma competição, é um convite à adoção de hábitos saudáveis e à valorização do esporte como ferramenta de transformação social.

O Circuito Sesc de Corridas é um evento esportivo que incentiva a prática de atividades físicas e a inclusão social por meio de corridas para diferentes faixas etárias e perfis, incluindo pessoas com deficiência. A etapa de Marabá será realizada nos dias 13 e 14 de setembro. As vagas são limitadas e restam poucas disponíveis. Os participantes deveram fazer a doação de 1 kg de alimento não perecível que será doado ao programa Sesc Mesa Brasil, voltado ao combate à fome.

Os competidores que concluírem as provas receberão medalhas de participação e os que se destacarem no percurso de diversas categorias serão premiados com troféus. Também estará integrado no evento o sorteio de bicicletas, agradecendo a presença dos participantes e estimulando ainda mais a comunidade local na prática de atividades físicas.

Cronograma

A corrida infantojuvenil acontece no sábado, 13, a partir das 7h. A modalidade tem opções de 50 a 100km, conforme a faixa etária. Já a corrida adulta que será realizada no dia seguinte, 14, às 6h, terá o percurso de 7km e a largada será na sede do Sesc em Marabá.

Corrida infantojuvenil acontece no sábado, 13, a partir das 7h (Divulgação/Sesc)

O Sesc no Pará tem o compromisso de promover qualidade de vida, bem-estar, e inclusão social. A entidade trabalha os esportes como mais uma ferramenta de transformação social.

Ação

O Circuito Sesc de Corridas é uma iniciativa consolidada no calendário esportivo do estado e tem como objetivo estimular a prática de atividades físicas e o bem-estar da população. Através de eventos como este, o Sesc reafirma seu compromisso com a promoção da saúde, da qualidade de vida e da integração social por meio do esporte. Mais um ano o Circuito se consolida no estado, tendo passado pelas cidades de Ananindeua e Castanhal.