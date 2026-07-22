Tudo o que você precisa saber sobre o Passe Fácil

Mais praticidade, tecnologia e segurança para quem utiliza o transporte coletivo da Grande Belém

O Passe Fácil faz parte da rotina de milhares de passageiros que utilizam o transporte coletivo em Belém, Ananindeua e Marituba. Há 26 anos, o sistema acompanha a evolução da mobilidade urbana e oferece formas cada vez mais simples, rápidas e seguras de pagar a tarifa. Hoje, são mais de 1 milhão de cartões ativos, utilizados diariamente por trabalhadores, estudantes, idosos e demais usuários que escolheram uma forma mais prática de embarcar.

Como funciona?

O Passe Fácil é um cartão eletrônico aceito em toda a frota das empresas associadas ao SETRANSBEL. Basta aproximá-lo do validador instalado no ônibus para que a passagem seja registrada em poucos segundos.

Cartão de meia-passagem estudantil Passe Fácil (Divulgação / SETRANSBEL)

Além de agilizar o embarque, o sistema reduz a necessidade do uso de dinheiro em espécie, proporcionando mais comodidade aos passageiros e contribuindo para uma operação mais segura e eficiente.

Um cartão para cada necessidade

O sistema oferece modalidades específicas para atender aos diferentes perfis de usuários:

Vale-Transporte;

Estudante (meia-passagem);

Sênior;

Especial;

Expresso;

Rodoviário;

Gestor;

Militar.

Cada modalidade possui regras próprias para emissão, utilização e renovação, conforme a legislação vigente. Os cartões identificados são pessoais e intransferíveis, garantindo que os benefícios sejam utilizados exclusivamente por seus titulares. Em caso de perda ou roubo, o usuário pode solicitar o bloqueio do cartão e emitir uma segunda via, preservando os créditos existentes, quando aplicável.

O transporte também evoluiu para o digital

Além do cartão físico, os passageiros contam com o Vai Passe Fácil, aplicativo que permite carregar créditos via pix e realizar o pagamento da tarifa por meio de um QR Code gerado diretamente no celular. A solução amplia as opções de acesso ao sistema, oferece mais autonomia no dia a dia e acompanha a transformação digital do transporte coletivo da Região Metropolitana de Belém.

App Vai Passe Fácil no validador (Divulgação / SETRANSBEL)

Ao longo de mais de duas décadas, o Passe Fácil consolidou-se como uma das principais ferramentas de modernização do transporte coletivo. Os investimentos realizados pelo SETRANSBEL e pelas empresas associadas ampliaram as formas de pagamento da tarifa, reduziram o tempo de embarque e proporcionam mais praticidade para milhares de passageiros todos os dias.

Para o presidente do SETRANSBEL, Paulo Gomes, a adesão dos usuários foi fundamental para a evolução do sistema. “A confiança dos passageiros no Passe Fácil foi decisiva para consolidar um sistema de bilhetagem moderno, seguro e eficiente. Essa participação nos incentiva a continuar investindo em novas tecnologias e em soluções que tornem o transporte coletivo cada vez melhor para todos”, destaca.