Tudo o que você precisa saber sobre o Passe Fácil

O Passe Fácil faz parte da rotina de milhares de passageiros que utilizam o transporte coletivo em Belém, Ananindeua e Marituba. Há 26 anos, o sistema acompanha a evolução da mobilidade urbana e oferece formas cada vez mais simples, rápidas e seguras de pagar a tarifa. Hoje, são mais de 1 milhão de cartões ativos, utilizados diariamente por trabalhadores, estudantes, idosos e demais usuários que escolheram uma forma mais prática de embarcar.
Como funciona?
O Passe Fácil é um cartão eletrônico aceito em toda a frota das empresas associadas ao SETRANSBEL. Basta aproximá-lo do validador instalado no ônibus para que a passagem seja registrada em poucos segundos.
Além de agilizar o embarque, o sistema reduz a necessidade do uso de dinheiro em espécie, proporcionando mais comodidade aos passageiros e contribuindo para uma operação mais segura e eficiente.
Um cartão para cada necessidade
O sistema oferece modalidades específicas para atender aos diferentes perfis de usuários:
- Vale-Transporte;
- Estudante (meia-passagem);
- Sênior;
- Especial;
- Expresso;
- Rodoviário;
- Gestor;
- Militar.
Cada modalidade possui regras próprias para emissão, utilização e renovação, conforme a legislação vigente. Os cartões identificados são pessoais e intransferíveis, garantindo que os benefícios sejam utilizados exclusivamente por seus titulares. Em caso de perda ou roubo, o usuário pode solicitar o bloqueio do cartão e emitir uma segunda via, preservando os créditos existentes, quando aplicável.
O transporte também evoluiu para o digital
Além do cartão físico, os passageiros contam com o Vai Passe Fácil, aplicativo que permite carregar créditos via pix e realizar o pagamento da tarifa por meio de um QR Code gerado diretamente no celular. A solução amplia as opções de acesso ao sistema, oferece mais autonomia no dia a dia e acompanha a transformação digital do transporte coletivo da Região Metropolitana de Belém.
Ao longo de mais de duas décadas, o Passe Fácil consolidou-se como uma das principais ferramentas de modernização do transporte coletivo. Os investimentos realizados pelo SETRANSBEL e pelas empresas associadas ampliaram as formas de pagamento da tarifa, reduziram o tempo de embarque e proporcionam mais praticidade para milhares de passageiros todos os dias.
Para o presidente do SETRANSBEL, Paulo Gomes, a adesão dos usuários foi fundamental para a evolução do sistema. “A confiança dos passageiros no Passe Fácil foi decisiva para consolidar um sistema de bilhetagem moderno, seguro e eficiente. Essa participação nos incentiva a continuar investindo em novas tecnologias e em soluções que tornem o transporte coletivo cada vez melhor para todos”, destaca.
A evolução continua. Novas tecnologias e soluções seguem sendo incorporadas para oferecer mais conveniência, segurança e eficiência, acompanhando as necessidades dos passageiros e contribuindo para um transporte coletivo cada vez mais moderno.