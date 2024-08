Tucuruí: Alexandre Siqueira aparece com 65,73% em pesquisa

Pesquisa direcionada realizada nos dias 14 e 15 de agosto de 2024, em Tucuruí, indica 65,73% das intenções de voto para reeleger o atual prefeito Alexandre Siqueira (MDB). Eliane Lima, do Solidariedade, aparece em segundo lugar com 22,53% das intenções de voto. O levantamento foi conduzido pelo Instituto Gauss, que entrevistou 750 moradores da cidade e foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número PA-00262/2024.

A pesquisa traz um panorama detalhado das intenções de voto e da percepção dos eleitores sobre a administração pública na cidade que abriga a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira e a quarta do mundo, em operação desde 1984.

O perfil socioeconômico dos entrevistados aponta que a maioria das famílias se encontra na faixa de 1 a 2 salários mínimos (58,93%), seguida por 31,87% que ganham entre 3 e 5 salários mínimos. Apenas 4,80% declararam renda superior a 5 salários mínimos, enquanto que 4,40% ganham até 1 salário mínimo.

Os resultados indicam alto nível de satisfação com as gestões atuais nas esferas estadual e municipal. O governador do Pará Helder Barbalho conta com a aprovação de 82,27% dos entrevistados, enquanto somente 12,53% desaprovam sua administração. Apenas 5,20% não souberam ou não quiseram opinar.

Segundo os dados, a administração municipal do candidato do MDB tem aprovação de 73,47% dos entrevistados, enquanto que 22% desaprovam a gestão e outros 4,53% disseram estar indecisos.

O apoio do governador Helder Barbalho parece ter um peso significativo nas eleições municipais de Tucuruí. 64,93% dos entrevistados afirmaram que votariam em um candidato a prefeito indicado pelo governador, enquanto 23,73% disseram que não votariam. Um pequeno percentual (8,93%) indicou que poderia considerar essa influência na hora de decidir seu voto.

Legenda (Divulgação)

OBRAS PÚBLICAS

Quando questionados sobre a obra mais significativa realizada pelo prefeito Alexandre Siqueira, a maioria dos entrevistados (37,20%) indicou a construção da orla/feira. O hospital (12,80%) e o posto de saúde (9,60%) também foram considerados importantes. Além disso, a pavimentação (6,93%) e a Praça do Tucunaré (6,67%) figuram entre as principais realizações da atual administração.

Em relação às prioridades para o desenvolvimento de Tucuruí, a saúde foi identificada como a principal área de investimento da cidade, com 27,20% dos entrevistados apontando-a como prioritária. A geração de empregos também foi destacada por 22,80% dos participantes, enquanto 6,40% mencionaram a necessidade de indústrias na região. Outros temas como limpeza pública (6,27%) e saneamento básico (6,27%) também foram mencionados.

INTENÇÕES DE VOTOS

Em pesquisa direcionada, Alexandre Siqueira desponta como favorito para se reeleger no próximo pleito, com 65,73% das intenções de voto. A candidata do Solidariedade, Eliane Lima, aparece em segundo lugar, com 22,53%. O ex-prefeito Sancler Ferreira (PRD) tem 3,07%, enquanto que Claudiney Furman (PRTB), 1,73%. Brancos ou nulos representam 1,33%. Não sabem ou não opinaram correspondem a 5,08% dos entrevistados, e finalmente 0,53% dos consultados disseram não ter intenção de votar em nenhum dos candidatos.

A pesquisa direcionada também mediu a rejeição dos principais candidatos à prefeitura. Sancler recebeu o maior índice de rejeição, com 34,27% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de maneira alguma. Já Eliane Lima é rejeitada por 27,60% dos participantes, enquanto que Claudiney Furman, por 16%. O menor índice de rejeição é de Alexandre Siqueira com 14,80%.

*Pesquisa registrada sob o número PA-00262/2024, realizada pelo Instituto Gauss, entre os dias 14 e 15 de agosto de 2024, com 750 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 4% e nível de confiança de 95%.