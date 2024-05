Tribunal de Contas do PA investe em tecnologia da informação para melhorar fiscalização de recursos

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) vem investindo em soluções de tecnologia da informação para aprimorar sua atuação fiscalizatória do erário estadual. Na última quarta-feira (15), foram apresentadas as inovações tecnológicas desenvolvidas pela Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin) no I Encontro +TI do TCE-PA, que teve como tema “Transformação Digital no TCE-PA - Desafios e Oportunidades na Era da Inteligência Artificial”.

Um dos destaques apresentados foi a plataforma de inteligência artificial açAÍ. A conselheira presidente, Rosa Egídia Crispino C. Lopes, destacou a importância das inovações. “Essa plataforma açAÍ representa um salto significativo em nossa jornada rumo à excelência tecnológica, trazendo consigo o potencial transformador da inteligência artificial para otimizar os nossos processos e promover uma gestão ainda mais eficiente”, defendeu a presidente do TCE-PA.

Na sequência, a secretária de Tecnologia da Informação, Lêda de Oliveira Monteiro, iniciou sua apresentação falando sobre a transformação digital e as mudanças implementadas ao TCE. O papel deixou de ser utilizado em larga escala para se ter acesso aos benefícios que o mundo digital oferece. São eles a inovação, tecnologia, modernização, experiência do usuário, conectividade e agilidade.

De acordo com Lêda, “apresentam-se novos desafios que devem ser encarados como parte de uma nova realidade. É preciso que a tecnologia seja nossa aliada”, disse.

Portal

Entre as inovações implantadas e em fase de aprimoramento estão o portal de sistemas, o Portal do Servidor, e a plataforma Pharus, um Sistemas de Informação Gerenciais que já reúne 90 painéis atualmente.

Porém, a transformação digital traz vulnerabilidades e falhas a serem corrigidas pela segurança da informação, que foi objeto de atenção do presidente da Intosai, o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas em 2023.

Investimentos em tecnologia da informação proporcionam mais modernização, segurança e agilidade aos processos do TCE-PA (Divulgação/TCE-PA)

O TCE-PA registra em média mais de 483 mil ameaças mensais à sua rede interna que são bloqueadas pelo mecanismo de proteção mantido pela Setin, totalizando quase 6 milhões de ataques por ano, o que exige mais investimentos em segurança. Foi pensando no problema que a Setin lançou na última quarta-feira (15), uma campanha envolvendo os servidores e demais colaboradores do Tribunal de Contas para a promoção da segurança da informação.

O secretário de gestão de informações para o Controle Externo do TCU, Wesley Vaz, participou da programação por meio de vídeo, explanando a respeito da presença da inteligência artificial nas rotinas de trabalho. Ele explicou que muitos profissionais sentem medo, incerteza e mantêm dúvidas em relação a esta inovação tecnológica.

“Muitas instituições não conseguem perceber o grande impacto que a IA pode causar nos tribunais e isso impede o transcurso da transformação digital no âmbito dessas instituições”, completou Wesley, que acredita ser necessário dar um voto de confiança à nova ferramenta e experimentar seus bons resultados.

Plataforma

Por fim, outro importante ponto do evento foi a apresentação da plataforma Aplicações Corporativas assistidas por Inteligência Artificial (açAÍ), que visa o aumento da produtividade e eficiência do controle externo com o emprego da inteligência artificial.

De acordo o auditor de controle externo Patrick Alves, da área de tecnologia da Informação do TCE-PA, a IA generativa tem como característica possibilitar a análise de grandes volumes de dados o que é excelente para a otimização de processos, monitoramento em tempo real, análise de texto e a interação dos servidores com o público. Atualmente vários tribunais fazem uso da IA para a agilização processual, entre os quais estão o próprio TCU, o TCE do Paraná e de Rondônia e agora o TCE-PA, com a plataforma açAÍ.

Apesar da similaridade com o ChatGTP, a nova plataforma possui um grande diferencial por ter como base de dados informações exclusivas do TCE-PA, sendo bastante específico e eficiente quando consultado. Isso só foi possível também ao ser implantado em 2020 o sistema e-TCE, o qual disponibiliza, de forma digital, praticamente todos os processos e documentos em circulação no Tribunal de Contas.

A plataforma açAí faz parte do projeto de expansão digital do TCE e o crescimento da IA, e em específico da generativa, só tem a agregar aos auditores, na avaliação de Patrick Alves. “O lançamento dessa plataforma vem como um conjunto de ferramentas e soluções que se usa a inteligência artificial para ajudar os auditores no dia adia na análise de processo, de documentos. Acreditamos que isso vai acelerar bastante o processo de análise de contas e realmente levar o TCE para outro patamar para alavancar ainda mais a fiscalização das contas do estado”, acredita Patrick.