Trabalho home office: veja dicas de como adaptar um espaço em casa

Com a pandemia as empresas precisaram se adaptar a um novo modelo de trabalho: o home office. O formato ganhou espaço e transformou a rotina de muitos trabalhadores, que agora precisam ter em casa um local confortável e funcional para trabalhar. O modelo híbrido chegou para ficar e, com isso, as residências também necessitam de um toque de decoração para tornar o espaço adequado para trabalho e moradia.

Para montar um escritório, o primeiro passo é definir em qual cômodo da casa ficará a estação de trabalho. Em seguida, deve-se pensar no bem-estar, afinal, muitas horas do dia serão naquele espaço. Comece escolhendo uma mesa adequada, que se adapte ao local escolhido, e uma cadeira confortável e ergonômica, investimento necessário para evitar qualquer problema de saúde no futuro.

Uma boa cadeira garante conforto e ergonomia para executar tarefas por horas seguidas (Reprodução / Eletromóveis)

Tendo os itens essenciais do home office em mãos, é preciso pensar no fluxo de trabalho. Caso haja necessidade de espaço para guardar papéis e livros, um gaveteiro é uma boa opção, ou ainda móveis que já tenham o gaveteiro embutido.

Uma mesa com gaveteiro otimiza o espaço (Reprodução/Eletromóveis)

Pensar a iluminação é importante, priorizando espaços que recebam bastante luz natural. Caso não seja possível, ou a rotina de trabalho seja noturna, a opção é utilizar luminária para ajudar a manter o foco.

A decoração torna o ambiente mais aconchegante. Colocar alguns quadros nas paredes com imagens inspiradoras podem ajudar a despertar a criatividade, assim como plantas podem melhorar a qualidade do ar e dar um charme a mais no escritório.

Ter um espaço planejado e preparado para as horas de trabalho, aumenta a produtividade e a criatividade, além de ter o conforto da sua casa.

Quer ver mais opções para montar o seu home office? Clique aqui.