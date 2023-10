Torre La Vie traz “Conexão La Vie”, com “Kids, Pets & Play”

O novo empreendimento da Leal Moreira, Torre La Vie, já é sinônimo de alto padrão e luxo para Belém, com localização privilegiada no bairro de Nazaré, é o oitavo empreendimento da construtora na desejada Rua João Balbi. A Torre conta com unidades de 188m², penthouses e coberturas duplex de 378m² com 4 suítes, trazendo conforto e segurança para toda a família.

Como inovação, o Torre La Vie traz o conceito “Conexão La Vie”, que agrega valores únicos ao empreendimento, como o bem estar, sustentabilidade e até mesmo os pets e as crianças, que ganharão espaços exclusivos:

Entre os diferenciais do “Conexão La Vie”, o “Kids, Pets & Play” oferece para os pequenos a piscina infantil, uma área Play Kids externa e uma brinquedoteca completa, com estrutura que pode ser comparada às dos Shopping Centers. Esse recurso oferece uma proposta lúdica para a criançada, e é vantajoso para os pais, que não precisam se deslocar para garantir a diversão dos pequenos.

Ao ar livre, um Play Kids equipado para as brincadeiras (Divulgação)

E pensando nos pets, que também fazem parte da família, o empreendimento contará com um Studio Pet para cuidados com a saúde, além de um Pet Garden para brincar e se exercitar. Assim, eles terão o bem estar garantido e a sociabilidade entre outros animais em um mesmo espaço, além da segurança de um ambiente dedicado a eles.

Studio Pet e Pet Garden, são espaços criados pensando nos amados pets (Divulgação)

Para Igor Moreira, Diretor Executivo, “o Torre La Vie vem não somente para trazer uma proposta inovadora para Belém, mas para proporcionar o alto padrão e o nível que a Leal Moreira sempre se empenhou em entregar para seus clientes.”

O projeto arquitetônico do Torre La Vie tem a assinatura do arquiteto Ricardo Wanderley. O paisagismo foi elaborado pelo Namata Paisagismo e o projeto de decoração das áreas condominiais pelos arquitetos Ana Perlla e José Jr, do Perlla Et. Jr.

O Torre La Vie foi pensado para toda a família (Divulgação)

O empreendimento com dois meses do seu pré-lançamento já é um sucesso. Para saber mais sobre o Torre La Vie, clique aqui.