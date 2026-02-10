Capa Jornal Amazônia
Timbalada encerra pré-Carnaval de Cametá 2026

Cidade se prepara para receber mais de 100 mil foliões na programação oficial

Conteúdo sob responsabilidade da Prefeitura de Cametá
fonte

Timbalada foi a atração principal da 6ª Domingueira do Povão (Divulgação/Prefeitura de Cametá)

O pré-Carnaval de Cametá, no nordeste do Pará, foi encerrado no último domingo (08) em grande estilo, com show da banda Timbalada e um animado arrastão de trio elétrico que tomou as ruas da cidade. A programação final, realizada na Praça da Cultura, reuniu uma multidão e confirmou o município como  um dos principais destinos carnavalescos da região Norte. 

A apresentação da Timbalada, atração principal da 6ª Domingueira do Povão, levou ao público a energia do axé baiano, em uma noite marcada por música, alegria e forte participação popular. O evento também contou com atrações locais e DJs, reforçando o caráter democrático e acessível da programação. 

Iniciado no primeiro domingo de janeiro de 2026, o pré-Carnaval movimentou  Cametá ao longo de várias semanas, com eventos gratuitos, apresentações culturais e atividades que envolveram moradores e visitantes, aquecendo o clima para o Carnaval oficial. 

Economia aquecida e expectativa de grande público

A expectativa do município é receber mais de 100 mil pessoas durante o Carnaval  de Cametá 2026, impulsionando diretamente a economia local. Setores como hotelaria, alimentação, transporte, comércio formal e informal devem registrar aumento significativo no fluxo, com geração de renda para comerciantes, ambulantes e trabalhadores temporários. 

O encerramento do pré-Carnaval com a Timbalada reforça a proposta do evento: valorizar a festa popular, garantir acesso gratuito à cultura e consolidar Cametá no  circuito dos grandes carnavais do Brasil. 

Dois circuitos da folia e grande estrutura

O Carnaval de Cametá contará com dois Circuitos da Folia, ampliando a experiência do público e garantindo organização e segurança. O primeiro circuito  acontece na Praça da Cultura, onde ocorre o tradicional esquenta, com apresentações musicais e concentração dos foliões. 

image 6ª Domingueira do Povão movimentou uma multidão pelas ruas de Cametá (Divulgação/ Prefeitura de Cametá)

Em seguida, o público acompanha um grande arrastão com trio elétrico, que percorre as ruas da cidade até a Arena de Shows, espaço especialmente montado  para o evento, com mais de 18 mil metros quadrados, estrutura de grande porte e capacidade para receber milhares de pessoas por noite. 

Carnaval 100% gratuito e diversidade cultural

Toda a programação do Carnaval de Cametá 2026 é gratuita, garantindo acesso democrático à cultura, à música e às manifestações tradicionais da festa. 

Além dos grandes shows nacionais, o município aposta na valorização das  expressões culturais locais e amazônicas, com o Carnaval Cultural, o Carnaval  das Águas, os tradicionais Fófós, os Cordões Carnavalescos e os desfiles das  Escolas de Samba, preservando a identidade cametaense e fortalecendo a cultura  popular.

Atrações confirmadas:

• Sexta-feira (13): Os Caras do Arrocha e MC Hariel; 

• Sábado (14): Alok e Babado Novo; 

• Domingo (15): Gigio Boy e Carabao; 

• Segunda-feira (16): Diego & Victor Hugo e Reinaldinho da Bahia

• Terça-feira (17): Simone Mendes; 

• Quarta-feira (18): Vintage Culture e Zé Felipe. 

A programação também inclui apresentações de artistas locais e regionais durante todos os dias da festa, promovendo diversidade musical e valorização dos talentos  da região. 

Com público recorde esperado, forte impacto econômico e uma programação totalmente gratuita que une grandes atrações e tradição cultural, o Carnaval de  Cametá 2026 se consolida como um dos maiores eventos do Pará e um dos mais relevantes do Norte do Brasil, reafirmando a cidade como referência em cultura, turismo e identidade amazônica.

