Thiago Costa, Vini Oliveira e Edilson Morenno agitam o Palco Liberal neste final de semana

Programação gratuita transforma o Maçarico, em Salinas, em um dos principais pontos de encontro do verão paraense

Durante todos os fins de semana de julho, a Rádio Liberal promove uma programação especial no Palco Liberal, montado na Orla do Maçarico, no município de Salinópolis. Neste fim de semana (24 e 25 de julho), as atrações serão os cantores Vini Oliveira, Thiago Costa e Edilson Morenno, que prometem embalar o público com suas músicas marcantes.

Além dos shows gratuitos, o público poderá acompanhar blitz ao vivo, participar de promoções exclusivas, concorrer a brindes e viver de perto toda a energia que já é marca registrada da Rádio Liberal durante a temporada de férias. A iniciativa conta com o patrocínio do Líder e da Unama, e o apoio da Prefeitura de Salinópolis.

Autor de diversos hits, Edilson Morenno começou a carreira nos anos 1980, cantando em trios elétricos e festivais. Gravou seu primeiro disco em 1992, sendo seu primeiro sucesso a música “O ladrão”. Atualmente, o artista é um dos grandes nomes do brega paraense.

Vini Oliveira é um jovem cantor de piseiro e forró natural de Marapanim. Ele ganhou notoriedade nacional e regional aos 14 anos devido ao seu timbre de voz marcante.

Já Thiago Costa, iniciou sua trajetória musical cantando em bares e eventos locais. Em 2010, ele consolidou sua carreira no cenário nortista. Thiago é famoso por misturar ritmos regionais, arrocha e sertanejo.

Agenda

Depois dos shows de Vini Oliveira, Thiago Costa e Edilson Morenno, o Palco Liberal tem mais duas datas confirmadas. No dia 31, quem se apresenta é Kim Marques, e a programação se encerra no dia 1º de agosto, com o show de Arthur Espíndola.

Serviço:

Verão Liberal 2026

Local: Palco Liberal na Orla do Maçarico;

Datas: 24/07 – Vini Oliveira e Thiago Costa| 25/07 – Edilson Morenno;