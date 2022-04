Tecnologia traz avanços para cirurgias de coluna e neurológicas

Nos últimos tempos, as técnicas realizadas em cirurgias de coluna e neurológicas passaram por grandes avanços, devido aos equipamentos altamente inovadores, que oferecem a projeção de imagens e o monitoramento da atividade cirúrgica.

Para o neurocirurgião do Hospital Beneficente Portuguesa, José Cláudio Rodrigues, o risco em cirurgias neurológicas diminuiu bastante por conta dos avanços tecnológicos.

“Hoje, temos o tratamento de tumores complexos e de aneurismas cerebrais às vezes realizados com anestesia local e com máxima segurança. As cirurgias de coluna geralmente são realizadas por endoscopia, onde o paciente sai até no mesmo dia”, explica o médico.

O neurocirurgião revela que os problemas neurológicos mais comuns em homens e mulheres são: aneurismas; malformações vasculares cerebrais; tumores intracranianos e de coluna; hérnias discais; cirurgias de parkinson e traumatismo cranioencefálico.

Cirurgia de coluna

Já o cirurgião de coluna, Dante Giubilei, ressalta que as cirurgias de coluna, que antes eram tão temidas, estão se tornando minimamente invasivas, com menor tempo de internação e retorno precoce para a vida normal.

“Graças às novas tecnologias, estamos monitorando as estruturas nervosas em cirurgias, corrigindo deformidades com muito mais segurança e eficiência, além de realizar cirurgias com um acesso de 0,8 centímetros, como nas operações de hérnia de disco e estenose, que são as doenças de coluna mais frequentes entre homens e mulheres acima de trinta anos”, afirma o médico, que atua há um ano na Beneficente Portuguesa.

O cirurgião de coluna, Dante Giubilei, pontua que agora as terminações nervosas podem ser monitoradas nas cirurgias (Divulgação/ Beneficente Portuguesa)

Atualmente, o Hospital conta com a mais alta tecnologia para cirurgias de coluna, além de diversos profissionais especializados. “A equipe da Beneficente Portuguesa tem, aproximadamente, entre 100 a 200 pessoas envolvidas direta e indiretamente na prestação desse serviço”, finaliza o cirurgião Dante Giubilei.

Na Beneficente Portuguesa, atividade cirúrgica é monitorada por profissionais especializados (Divulgação/Beneficente Portuguesa)

