Tecnologia e inovação: os novos ônibus que estão transformando o transporte coletivo no Brasil

O transporte coletivo brasileiro passa por um momento de virada tecnológica. Em diversas capitais, novas soluções vêm modernizando a mobilidade urbana, tornando o serviço mais eficiente, confortável e ambientalmente responsável. Em Belém, essa mudança já está presente no dia a dia de quem utiliza o ônibus e a diferença é perceptível.

As empresas associadas ao Setransbel promoveram uma das maiores renovações de frota da história recente da cidade. Foram incorporados 300 ônibus zero quilômetro, adquiridos por meio de financiamento bancário e equipados com tecnologias de última geração. Os novos veículos contam com motores Euro 6, que reduzem significativamente a emissão de gases poluentes; ar-condicionado, essencial para garantir viagens mais agradáveis em meio ao clima amazônico; e suspensão pneumática, que proporciona maior estabilidade e conforto ao longo do percurso.

Outro avanço marcante é o novo sistema de bilhetagem eletrônica, que permite pagar a passagem usando QR Code e cartões passe fácil. A solução traz mais agilidade no embarque, melhora a integração tarifária e torna o acompanhamento operacional mais eficiente, beneficiando tanto os passageiros quanto os operadores.

Passageiros podem pagar a passagem usando QR Code e cartões de transporte (Divulgação/Setransbel)

Para o presidente do Setransbel, Paulo Fernandes Gomes, a chegada desses veículos representa um passo decisivo para o futuro da mobilidade na capital. “É um investimento direto que fazemos buscando melhorar a qualidade de vida e a sustentabilidade”, destaca.

Com o padrão Euro 6, Belém passa a integrar o grupo de capitais com uma das frotas tecnologicamente mais avançadas da região Norte, alinhando-se às metas ambientais globais e às tendências de transição energética do setor. Belém se destaca como uma das principais capitais da região norte em tecnologia nas suas frotas.