Tecnologia ajuda na captação de renda extra de revendedoras de joias folheadas

A pandemia da covid-19 impulsionou o crescimento das compras on-line. Por conta das medidas de restrição para frear a disseminação do vírus, milhares de vendedores e de novos consumidores precisaram migrar para o comércio eletrônico. Mas para ter sucesso com a mudança no mercado de trabalho, muitas mulheres donas do seu próprio negócio precisaram buscar conhecimento e se adaptar às novas formas de empreender.

É o caso da Martha Mesquita, que há mais de 15 anos é consultora de vendas da Rommanel, empresa de joias folheadas. Até início de 2020, sua forma de venda era a tradicional, visitando clientes e apresentando produtos presencialmente. Entretanto, com a necessidade do isolamento social para conter o coronavírus, precisou se reinventar e utilizar de tecnologia ofertada pela empresa às revendedoras para seguir com seu negócio.

Martha Mesquita é consultora de vendas da Rommanel há mais de 15 anos (Arquivo pessoal)

Diante da crise sanitária e pensando em preservar a saúde de suas consultoras, a Rommanel lançou várias ferramentas virtuais: a Academia Rommanel, a Loja Virtual e o aplicativo Meu Mundo Rommanel. Plataformas que cabem na palma da mão da Martha e, além de ajudar no processo de compra e venda de materiais, também a capacitam a trabalhar no cenário pandêmico.

“Aliar a tecnologia ao meu trabalho me trouxe um retorno bastante positivo. Hoje nós passamos o dia com o celular na mão, né? E isso me basta, pois nele tenho todo meu mostruário para apresentar às clientes. Ou seja, além de facilitar minhas vendas, é mais seguro, já que não preciso portar sempre as joias”, afirma a revendedora.

Empresa lançou várias ferramentas virtuais para auxiliar revendedoras nas compras e revendas durante a pandemia (Arquivo pessoal)

Mesmo com a dificuldade do momento em que vive o Brasil, Martha conseguiu, com o apoio da empresa, prosseguir com suas vendas. “As plataformas me dão acesso a vários cursos de vendas e isso me ajudou bastante, principalmente na pandemia. A gente, que trabalha com venda porta-a-porta, teve muita dificuldade para visitar clientes por conta da covid-19, mas agora, conseguimos fazer tudo on-line”, completa.

Conheça as ferramentas

Na Academia, a consultora tem à disposição cursos sobre venda, moda, coleções da marca, tudo para treiná-la para a eficiência da venda, melhorando inclusive o poder de defesa do seu empreendimento. O gerente de marketing da empresa, Pedro Sadala, conta que as novidades surgiram por reconhecer a importância de investir na equipe de consultoras. “A Rommanel se preocupa que todas as mulheres estejam capacitadas. Por isso, nada melhor que conhecer o produto, técnicas de venda e ter um crescimento profissional por meio da educação”, explica.

Já no aplicativo Meu Mundo Rommanel, as revendedoras têm acesso à ferramentas para organizar seu negócio, onde a movimentação de seu trabalho pode ser registrada e acompanhada. “Nessa plataforma, a consultora consegue montar seu próprio catálogo de produtos virtuais, criar e manter uma agenda de clientes, enviar fotos e preços personalizados aos compradores, entre outras utilidades”, detalha Pedro.

Por último, a Loja Virtual é onde as consultoras podem fazer seus pedidos de produtos a serem revendidos. “Nesse site, é possível ver tudo o que a empresa tem disponível e escolher o que melhor agrada suas clientes”, afirma.

De acordo com Sadala, as plataformas já estavam sendo construídas antes da pandemia, sempre ao lado das consultoras, entendendo quais são as suas reais necessidades para, assim, atendê-las. “A Rommanel sempre teve esse olhar tecnológico, então as ferramentas foram apenas potencializadas no período de isolamento social, fazendo com que as revendedoras continuem com suas vendas neste tempo atípico”, destaca.

Rommanel no Pará

No estado do Pará, a Rommanel conta com 9 mil consultoras, que ganham em média mais de 2 mil reais com a revenda de joias folheadas. Há mais de 30 anos no mercado, a empresa está presente em todo o Brasil, com mais de 250 lojas, e em 20 países, incluindo Estados Unidos e Canadá.

