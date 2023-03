No Dia Internacional da Mulher, o Tribunal de Contas abriu exposição ‘Las Mujeres’

No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) abriu as suas portas ao público com a exposição “Las Mujeres”, do artista plástico Antônio Ubiraci da Costa e Silva, conhecido como “Bira”, no Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rego.

A exposição, que segue até o dia 5 de abril, apresenta aos visitantes 30 telas com faces femininas dos mais variados tipos em cores vibrantes e detalhes únicos do cotidiano. A beleza das mulheres ganhou vida por meio da técnica mista de Bira aplicada em aquarela, crayon e tinta acrílica.

A conselheira presidente do TCE-PA, Rosa Egídia Crispino C. Lopes, fez a abertura oficial da exposição, que contou com a presença do vice-presidente da Corte de Contas, conselheiro Fernando Ribeiro; do corregedor, conselheiro Luis Cunha e da conselheira Lourdes Lima. O evento também foi prestigiado por procuradores do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, servidores e visitantes.

Em seu discurso, a conselheira Rosa Egídia fez um breve histórico sobre a história do Dia Internacional da Mulher, instituído a partir do movimento operário feminino no início do século XX e que a partir de 1975 foi reconhecido como um marco para a valorização e reconhecimento do papel social das mulheres pela Organização das Nações Unidas (ONU), sendo comemorado no mundo todo nos dias atuais.

“Nós nos reunimos para honrar todas as mulheres que vieram antes de nós e que pavimentaram os nossos caminhos. É uma oportunidade para homenagearmos as nossas heroínas, nossas mães, irmãs e nossas colegas de trabalho. Um dia para olharmos para trás e vermos o quanto alcançamos em termos de igualdade e de reconhecimento", confidenciou a presidente do TCE-PA.

Arte em tela

Autor das telas da exposição “Las Mujeres”, o artista plástico Antônio Ubiraci da Costa e Silva, o “Bira”, baseou-se nas mulheres de sua família e nos rostos daquelas que conheceu em viagens por diversos países para compor as suas obras, que agora ganharam forma e nuances em tons e texturas diversas.

Artista plástico Antônio Ubiraci da Costa destaca a sua gratidão ao TCE-PA pela oportunidade. Na imagem, o artista com a presidente da instituição, Rosa Egídia Crispino. (Divulgação/TCE-PA)

Bira agradeceu a oportunidade ao TCE-PA pelo espaço concedido à exposição Las Mujeres. “Essa é a minha primeira exposição. Só tenho a agradecer. Las Mujeres é a minha homenagem especial às mulheres. São elas que nos inspiram pela beleza e pela força”, disse Bira, que pinta desde a infância, sob a influência da mãe, também artista plástica.

Serviço :

A exposição “Las Mujeres” estará aberta a visitas até o dia 5 de abril, no horário das 8h às 14h, no Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rego, no TCE-PA. A entrada é gratuita.