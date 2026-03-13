TCE-PA promove II Ciclo Formativo de Letramento Racial

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) realizará o II Ciclo Formativo de Letramento Racial, com a promoção de palestras educativas voltadas à promoção da diversidade, equidade racial e inclusão no serviço público e na iniciativa privada, no período de 17 a 20 de março.



Neste segundo Ciclo participam mais seis signatários do Pacto Interinstitucional Pró-Equidade Racial: Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá (MPT), Ministério Público Federal (MPF), Sistema Fiepa (Sesi, Senai, Fiepa, IEL), Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e Sebrae.



Perfil

A programação contará com a apresentação do Censo Étnico-Racial dos Servidores da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa-PA), pelos servidores Ana Cristina Viana e Paulo Squires.



A iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre o perfil racial dos profissionais da Sefa-PA e subsidiar políticas de igualdade na instituição fazendária.



Será discutida a importância da produção de dados para o fortalecimento de ações de inclusão e representatividade no serviço público.



Memória

Outro momento de destaque será a exposição do projeto Afroteca, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). A promotora Lilian Braga irá detalhar os objetivos da ação, existente desde 2022, que busca valorizar a produção intelectual e cultural afro-brasileira, fomentando, ainda, o debate sobre identidade, memória e justiça racial no âmbito institucional.



Negócios

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) participará do Ciclo com o Programa Plural, voltado ao fortalecimento do afroempreendedorismo. O analista Alexandre Alves Costa Luz exporá aos espectadores de sua palestra estratégias de incentivo ao empreendedorismo entre a população negra, destacando oportunidades de capacitação, acesso a mercado e apoio ao desenvolvimento de negócios.



As atividades terão início na terça-feira, 17, com o primeiro encontro pela manhã, das 9h às 12h, no auditório do MPT, localizado na Avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré. No mesmo dia, das 15h às 17h, o Ciclo segue no Auditório no MPF, na Rua Domingos Marreiros, no bairro do Umarizal.

Na quarta-feira, 18, das 15h às 17h, o evento será realizado no Auditório Albano Franco, do Sistema Fiepa, também no bairro de Nazaré. Já na quinta-feira, 19, das 9h às 12h, as atividades do Ciclo no Auditório Professor Dionísio João Hage, da Seduc, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, no distrito de Icoaraci.



O sexto encontro será na sexta-feira, 20, com duas atividades. Pela manhã, das 9h às 12h, haverá mais um encontro no Auditório da Escola Judicial do TJPA, no bairro do Umarizal. À tarde, das 14h30 a 17h30, a programação segue para o auditório do Sebrae, também no Umarizal.



O II Ciclo Formativo de Letramento Racial busca promover a articulação entre órgãos públicos, instituições e sociedade civil para fortalecer iniciativas voltadas à equidade racial, à valorização da diversidade e ao desenvolvimento socioeconômico inclusivo no estado do Pará.