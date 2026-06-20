TCE-PA lança assistente virtual com serviços pelo Whatsapp para atender jurisdicionados e cidadãos

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) lançou a assistente virtual “Eva”, nesta sexta-feira,19. O nome é uma homenagem à primeira Conselheira Presidente do Tribunal de Contas paraense e do Brasil, Eva Andersen Pinheiro, nomeada para o cargo em 1968.



O lançamento ocorreu durante a programação do XII Fórum TCE-PA e Jurisdicionados, evento realizado pelo Tribunal paraense no Hangar, em Belém.



A princípio, serão ofertados aos visitantes do Portal TCE-PA e pelo número de WhatsApp 91 3210-0824 nove serviços, entre os quais o acompanhamento de processos, acesso na íntegra das peças processuais, certidões, validação de certidões, consulta de contas irregulares, sessões plenárias, direcionamento para outros canais de comunicação do TCE e esclarecimento de dúvidas.



A criação do serviço de assistência virtual é uma iniciativa da Secretaria-Geral do Tribunal Pleno (SEGETPL) e conta com o apoio técnico da Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin), que desenvolveu a ferramenta baseada em Inteligência Artificial.



Além de homenagear a Conselheira Eva Andersen Pinheiro, o nome Eva também representa o compromisso do TCE-PA com o melhor desempenho institucional. A letra “E” alude à efetividade, o “V” à vanguarda, que moderniza a gestão pública, e o “A” remete à agilidade, para facilitar o acesso à informação que o cidadão terá de forma rápida.



O projeto de transformação digital foi apresentado pelo Presidente do TCE-PA, Conselheiro Fernando Ribeiro, acompanhado pelo secretário-geral do Tribunal Pleno, Jorge Batista Junior, e pelo subsecretário-geral, Allan Moreira.



A implementação do sistema conta com a coordenação de Lêda Monteiro, secretária de Tecnologia da Informação da instituição, e de Patrick Alves, coordenador técnico do projeto.



Modernização

Na avaliação do Conselheiro Fernando Ribeiro, realiza-se mais um passo fundamental no compromisso da atual gestão do Tribunal em modernizar, desburocratizar e aproximar das expectativas e necessidades de cada cidadão do estado.



“O nome Eva não foi escolhido por acaso; trata-se de uma justa homenagem à memória de uma personalidade ímpar. Ela foi a primeira mulher a presidir um Tribunal de Contas no Brasil, uma figura de relevância histórica que marcou profundamente a nossa trajetória”, explicou.



Para o secretário-geral do Tribunal Pleno, Jorge Batista, o lançamento da EVA representa um divisor de águas para o TCE-PA, ao consolidar a transição definitiva da instituição para a era da inteligência artificial aplicada ao controle externo, sendo que o seu verdadeiro valor está no impacto direto que causará na sociedade.



“Ao disponibilizar serviços essenciais e certidões na palma da mão de forma instantânea e desburocratizada, reduzimos as distâncias geográficas de um estado territorialmente gigante e promovemos uma real inclusão digital e cidadã", explicou.



“A ferramenta otimiza processos e eleva a transparência pública a um patamar de excelência; para o cidadão e o gestor paraense, ela entrega agilidade, orientação preventiva e a certeza de que a inovação tecnológica está a serviço do controle social e do fortalecimento da cidadania”, reiterou Jorge



Para a secretária da Setin, Lêda Monteiro, a inovação vem auxiliar no atendimento das demandas dos que procuram o TCE. “O que nós estamos fazendo aqui é a transformação digital. O nosso objetivo é nos aproximarmos cada vez mais da população”, ratificou.



O auditor de controle externo da área de tecnologia, Patrick Alves, informou que a lista de serviços disponibilizados inicialmente será ampliada ao longo deste ano e nas gestões futuras.



A meta é permitir que as pessoas utilizem o celular para acessar informações de forma prática, utilizando a Inteligência Artificial como uma ferramenta estratégica.