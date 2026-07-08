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TCE-PA completa 79 anos de compromisso com a boa aplicação dos recursos públicos no estado

Órgão de controle externo busca inovar em suas atividades, colocando em prática iniciativas como o PAF Cidadão e o TCE Cidadão

Conteúdo sob responsabilidade do TCE-PA
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TCE Pará também investe em acessibilidade e inclusão para tornar-se cada vez mais próximo das pessoas (Divulgação/TCE-PA)

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) completa 79 anos de fundação, nesta quarta-feira, 8. São quase oito décadas de história trabalhando para garantir que os recursos públicos sejam aplicados com responsabilidade, ética e transparência, visando sempre o bem-estar social.

Ao longo de sua trajetória, o órgão de controle externo sempre procurou inovar em suas atividades, colocando em prática iniciativas como o PAF Cidadão, criado em 2025, que consiste na fiscalização das verbas públicas com a indicação do que deve ser prioridade pela própria população, e o TCE Cidadão, o qual incentiva o controle social da administração pública estadual.

Inovação

Outros importantes projetos desenvolvidos recentemente pelo TCE-PA para aprimorar o acesso aos seus serviços e à informação pelo público em geral foram o lançamento da assistente virtual EVA e da plataforma Açaí.

A EVA proporciona aos visitantes do Portal TCE-PA e pelo número de WhatsApp 91 3210-0824 serviços, como o acompanhamento de processos, acesso na íntegra de documentos processuais, certidões, consulta de contas irregulares, sessões plenárias, direcionamento para outros canais de comunicação do TCE e esclarecimento de dúvidas.

Lançada em 2024, a Plataforma Açaí implantou  no TCE-PA o uso da Inteligência Artificial nas tarefas diárias, concedendo mais agilidade e eficiência nos procedimentos.

O TCE também investe em acessibilidade e inclusão para tornar-se cada vez mais próximo das pessoas, com a criação da Comissão Permanente de Acessibilidade do Tribunal, responsável por colocar em prática a Política de Acessibilidade do Colegiado. 

Outra importante ação é o Pacto Interinstitucional Pró-Equidade Racial,  que já mobiliza mais de 60 instituições parceiras,  promovendo a equidade racial no Pará, por meio de uma atuação conjunta para a conscientização, compartilhamento de boas práticas e o fortalecimento do combate ao racismo.

A Primeira Infância também ganhou ênfase na atuação fiscalizatória e orientativa do TCE-PA na busca pelo aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas às crianças de 0 a 6 anos.

 

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