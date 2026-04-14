Talento e emoção marcam a 3ª Temporada do "Égua da Voz" na Assembléia Paraense
Evento reuniu sócios em torno de performances que elevaram o nível da competição, consolidando o projeto como um dos pilares do calendário cultural da AP
O mês de março foi marcado por apresentações memoráveis e a celebração da música regional, nacional e internacional na Assembléia Paraense. A 3ª temporada do "Égua da Voz", o concurso de canto mais aguardado pelos associados, reafirmou o papel do clube como um celeiro de talentos e um espaço de entretenimento de alta qualidade.
O concurso foi realizado nos dias 18 e 25/03, as eliminatórias, e a grande final, no dia 26/03, na Arena Toc Toc, Sede Campestre do Clube. O evento reuniu sócios em torno de performances que elevaram o nível da competição, consolidando o projeto como um dos pilares do calendário cultural da AP.
Grandes vencedores de 2026
Após uma disputa acirrada e avaliações técnicas criteriosas, o pódio da 3ª temporada foi formado por:
1º LUGAR - Bruna Pontes Nicolau da Costa
2º LUGAR - Maria Gabriela Lemos Crispino
3º LUGAR - Alessandre Santana Modesto
Uma das marcas desta edição foi a diversidade geracional. Aberto a sócios a partir de 14 anos, o "Égua da Voz" contou com uma forte presença de talentos de todas as idades.
As inscrições ocorreram entre 20 de fevereiro e 6 de março pelo site do clube e a participação exigiu dos candidatos não apenas talento, mas atenção aos critérios técnicos e às orientações sobre reuniões, ensaios e passagens de som, fundamentais para o sucesso das apresentações ao vivo.
Além de destacar os cantores, o evento foi pensado para o conforto da plateia. Os sócios proprietários puderam assistir a todas as apresentações, além de garantir a presença de convidados através de um sistema de emissão de convites.
Com o encerramento da 3ª temporada, o “Égua da Voz” se despede deixando um rastro de sucesso e a expectativa para as próximas edições que continuam a celebrar a cultura e a união entre os associados.
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