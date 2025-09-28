Tag de passagem: ferramenta facilita mobilidade e se torna aliada de motoristas no Pará

Com a recente implantação de pedágios nas rodovias do Pará, os motoristas paraenses passaram a lidar com uma nova realidade nas estradas. Nesse cenário, a Tag de Passagem do Sicredi surge como uma solução prática e estratégica para garantir mais fluidez, segurança e conveniência no dia a dia dos associados.

A ferramenta, que funciona como um adesivo instalado no veículo, permite que o usuário passe pelas praças de pedágio sem precisar enfrentar filas ou realizar pagamentos manuais, assim como estacionamentos sem precisar parar na cancela. O valor é debitado de forma automática da conta, oferecendo rapidez e comodidade para quem utiliza as rodovias com frequência, seja a trabalho ou lazer.

"O Sicredi, pensando sempre no conforto dos nossos associados, passou a disponibilizar a tag de passagem, desenvolvida em parceria com a empresa Taggy. Essa tecnologia permite o pagamento automático de pedágios e estacionamentos em todo o Brasil, sem necessidade de parar em guichês ou manusear dinheiro. Além de facilitar o dia a dia dos motoristas, a Tag contribui para a organização financeira e evita filas, atrasos e transtornos nas viagens", destaca a gerente de Negócios PJ do Sicredi, Andressa Vieira.

O uso de tags de passagem vem crescendo em todo o Brasil. No Pará, a chegada dessa tecnologia é vista como um diferencial importante. “Além da praticidade e economia de tempo, o uso frequente da tag contribui para uma melhor organização financeira. A tag está integrada a pacotes de serviços acessíveis e reforça nosso compromisso com a mobilidade e o bem-estar dos nossos cooperados", reforça a gerente.

O serviço agrega valor ao portfólio de soluções financeiras da instituição. "O associado evita filas, ganha tempo e tem mais segurança, já que não precisa portar dinheiro. Além disso, o controle dos gastos é feito de forma simples pelo aplicativo do Sicredi, com extrato detalhado. É uma solução que combina tecnologia com o cuidado que temos com nossos cooperados. É mais um benefício que oferecemos dentro do nosso portfólio de soluções financeiras", explica Andressa Vieira.

Custos acessíveis

Exclusiva para associados do Sicredi, a Tag de Passagem oferece condições especiais de uso. Além disso, não há cobrança de taxa de adesão, e a mensalidade segue um modelo simples e transparente: R$ 1,50 por dia de utilização, limitado a R$ 15 por mês, independentemente do número de passagens realizadas. O serviço também disponibiliza duas opções de planos: um exclusivo para pedágios e outro que contempla pedágios e estacionamentos. "A tag do Sicredi é aceita em todos os pedágios do Brasil e em diversos estacionamentos credenciados", complementa.

Para ter acesso à ferramenta, o associado pode solicitar a Tag de Passagem diretamente em uma agência do Sicredi, pelo WhatsApp oficial da instituição (55 51 32358-4770) ou pelo site. Após o recebimento do adesivo, basta instalar no para-brisa e começar a usá-lo.