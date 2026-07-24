Suzano no Pará: inovação, desenvolvimento e compromisso com a Amazônia

Líder global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, a Suzano reafirma sua presença estratégica na região Norte por meio de sua fábrica em Belém, uma das principais operações da companhia no segmento de bens de consumo. Com atuação integrada nas áreas de celulose, papel e embalagem, bens de consumo e novos negócios, a empresa consolida um modelo de atuação que combina escala industrial, inovação, geração de valor compartilhado e responsabilidade socioambiental.

No Pará, a Unidade Belém ocupa posição de destaque na estratégia de crescimento da Suzano, sendo referência na produção e distribuição de produtos destinados aos mercados das regiões Norte e Nordeste. A operação conta atualmente com 650 colaboradores diretos e indiretos, contribuindo significativamente para a geração de empregos, a movimentação da economia local e o fortalecimento da cadeia produtiva regional.

A presença da Suzano também impulsiona a economia local ao ampliar oportunidades para fornecedores da região, fortalecendo a infraestrutura logística e industrial do estado. Somente em 2025, a empresa contou com 245 fornecedores locais em seu portfólio, envolvidos no atendimento às operações da companhia, gerando R$ 233 milhões em transações.

Valorização dos colaboradores é um dos focos da empresa (Divulgação/Suzano)

A unidade possui máquinas de papel com capacidade de produção de 41 mil toneladas por ano, além de linhas de conversão voltadas à fabricação de guardanapos, papeis higiênicos, papel toalha e produtos institucionais. Essa estrutura garante eficiência operacional, qualidade dos produtos e capacidade para atender à crescente demanda dos consumidores, reforçando a liderança da Suzano no segmento com marcas como Scala, Floral, Max Pure, Mimmo, entre outras.

Mais do que uma operação industrial, a presença da Suzano no Pará reflete o compromisso da companhia com o desenvolvimento sustentável dos territórios onde atua. A empresa investe continuamente em iniciativas sociais voltadas à geração de renda, ao empreendedorismo feminino, à reciclagem inclusiva e ao fortalecimento do extrativismo sustentável, ampliando oportunidades para comunidades locais e contribuindo para a construção de um futuro cada vez mais sustentável na Amazônia.

Um exemplo é o Programa Semeando Prosperidade, fruto da parceria entre a Suzano e o CIRAD (Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento). Com foco em enfrentar os desafios das mudanças climáticas e transformar a Amazônia em referência de produção sustentável, a iniciativa investe na geração de trabalho, emprego e renda aliada à conservação ambiental, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social que apresentam potencial produtivo e perfil empreendedor.

“Ao unir excelência operacional, inovação e responsabilidade socioambiental, a Suzano reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do Pará e da Amazônia. Mais do que produzir itens de bens de consumo que fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas em todo o mundo, a companhia investe nos territórios onde está inserida e contribui para a construção de um futuro melhor para as próximas gerações," destaca Gustavo Fonseca, gerente executivo de Bens de Consumo das regiões Norte e Nordeste.

Com uma trajetória pautada pela inovação, pela sustentabilidade e pela geração de impactos positivos, a Suzano segue fortalecendo sua presença no Pará e reafirmando seu papel como uma empresa que acredita no potencial da Amazônia e das pessoas que constroem, diariamente, o desenvolvimento da região.